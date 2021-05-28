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АрмИнфо. Госминистр-министр финансов Арцаха Григорий Мартиросян с 1 июня сложит с себя полномочия. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Фейсбуке.
Как отметил Мартиросян, решение он принял еще в 2020 году. Однако война в Арцахе, а также последующий кризис, по его словам, вынудили его повременить с решением об отставке. Кандидат экономических наук Григорий Мартиросян в 2005—2007 гг работал в министерстве финансов и экономики Республики Армения в качестве главного специалиста.
В 2008 году назначен заместителем министра финансов Нагорно-Карабахской Республики, 2015 году назначен первым заместителем министра финансов НУР. 25 сентября 2017 году назначен министром финансов Республики Арцах, 6 июня 2018 года - государственным министром Республики Арцах.
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|Президент Армении обсудил с начальником Генштаба ситуацию на границе
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|Пашинян заверил жителей приграничного Кута - Даже не думайте, что правительство в каких-то теневых переговорах с врагом
|Минобороны Армении продолжает разоблачать азербайджанскую дезинформацию
|Армения обратилась в ЕСПЧ в связи с пленением Азербайджаном шести армянских военных
|Депутат: Начальник Генштаба ВС Армении должен быть привлечен к ответственности за невыполнение своих должностных полномочий
|Патовая ситуация на границах Армении и несоразмерная реакция армянских властей на поползновения Азербайджана
|Губернатор Гегаркуникской области не видит необходимости в эвакуации жителей приграничных сел
|Президент Туркменистана и глава узбекского МИД обсудили приоритеты межгосударственного диалога
|Сурен Папикян вмешивался в кадровую политику Котайкской области: Губернатор подал заявление об отставке
|На оплату за обучение студентов, воевавших в арцахской войне, правительство, в целом, выделит около 1,5 млрд.драмов
|Никол Пашинян прервал заседание правительства, решив провести его в закрытом режиме
|Минобороны Армении обнародовала имена плененных Азербайджаном армянских военных
|Азербайджанские ВС похитили 6 армянских военнослужащих с суверенной территории Армении - Пашинян
|Прогноз: Россия может просто уйти из Южного Кавказа
|МИД Армении: Пленные армянские военнослужащие должны быть немедленно и безоговорочно возвращены
|Эксперт: Интерес Тегерана к проектам с Арменией обусловлен геополитическими сдвигами
|Саркисян Зарифу: Азербайджан своими провокационными действиями создаёт угрозу для всего региона
|В Армении 23 партии и 4 блока подали документы в ЦИК для участия во внеочередных выборах
|МО Армении сообщает о пленении Азербайджаном 6 военнослужащих на территории РА
|Состоялись политические консультации внешнеполитических ведомств Армении и КНР
|Пашинян готов подписать <делимитационный> трехсторонний документ, при обязательном включении сроков и условий вывода ВС Азербайджана с территорий Армении
|Тиграна Авиняна и Айка Марутяна не будет в избирательном списке правящей партии "Гражданский договор"
|РБК: В Армении уточнили роль бывшей жены Ротенберга в выборах
|Глава МИД ИРИ: Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем обеспечить активное присутствие в Сюникской области
|В Минобороны Армении отреагировали на обвинения азербайджанского оборонного ведомства
|Вашингтон призвал Баку уйти со "спорных территорий"
|Пашинян разъяснил, почему Армения не предпринимает действий против вторгшихся в страну азербайджанских ВС
|В Армении создается национальный авиаперевозчик
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Захарова: Российская сторона плотно вовлечена в разрешение инцидента на азербайджано-армянской границе
|Ардшинбанк стал партнером нового музыкального мультфильма "Олимпиօник"
|Политические партии Армении публикуют пропорциональные списки кандидатов в депутаты на предстоящих 20 июня внеочередных выборах
|Политолог: Целью real politik Москвы является подписание Ереваном любых документов, позволяющих затянуть Баку в ОДКБ и ЕАЭС
|Вопрос отмены выборов и введения военного положения не обсуждается - глава правящей фракции "Мой шаг"
|Зариф: Иран всегда выступал за мирное решение проблем в этом регионе, при уважении территориальной целостности стран
|Минздрав Армении с 1 июня отменяет масочный режим на открытых пространствах
|Парламент Армении избрал членов ГКЗЭК и КРОУ
|Посол: Российско-армянские отношения безальтернативны
|Политик: Пашиняну не следует подписывать каких-либо документов до выборов
|Омбудсмен Армении рассказал об угрозах жителям приграничья в связи с незаконными действиями ВС Азербайджана
|Главы правительств СНГ соберутся в Минске
|Читать больше
|Политолог: Целью real politik Москвы является подписание Ереваном любых документов, позволяющих затянуть Баку в ОДКБ и ЕАЭС
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