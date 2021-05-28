Пятница, 28 Мая 2021 11:55

АрмИнфо. Госминистр-министр финансов Арцаха Григорий Мартиросян с 1 июня сложит с себя полномочия. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Фейсбуке.

Как отметил Мартиросян, решение он принял еще в 2020 году. Однако война в Арцахе, а также последующий кризис, по его словам, вынудили его повременить с решением об отставке. Кандидат экономических наук Григорий Мартиросян в 2005—2007 гг работал в министерстве финансов и экономики Республики Армения в качестве главного специалиста.

В 2008 году назначен заместителем министра финансов Нагорно-Карабахской Республики, 2015 году назначен первым заместителем министра финансов НУР. 25 сентября 2017 году назначен министром финансов Республики Арцах, 6 июня 2018 года - государственным министром Республики Арцах.