Четверг, 27 Мая 2021 19:10

АрмИнфо. Ситуация на армяно-азербайджанской границе напряженная и развивается по нарастающей, заявил и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 27 мая на заседании Совета безопасности республики в расширенном составе. В связи с этим он предложил разместить международных наблюдателей России и других стран Минской группы ОБСЕ (США и Франции) вдоль границ между Арменией и Азербайджаном.

Отметим, что за полчаса до этого Пашинян на своей странице в соцсети в Facebook написал о том, что очень скоро представит план мирного урегулирования приграничной ситуации. "Уверен, что предложение взаимовыгодное и может быть реализовано в короткие сроки, при поддержке международного сообщества", - написал он.

Так, по словам Пашиняна, в течение последних 15 дней армянские и азербайджанские ВС находятся в состоянии взаимопроникновения позиций. В результате, сложилась взрывоопасная ситуация, что чревато новыми - самыми опасными последствиями, заявил он. "После сегодняшнего инцидента, есть вероятность, что и наши ВС попытаются взять их в плен, затем они в ответ возьмут плен наших",- сказал Пашинян.

В связи с этим, и.о. главы правительства выступил с дипломатическим разрешением ситуации, которое приведет к деэскалации напряженности. Пашинян напомнил, что Азербайджан свои действия пытается обосновать своими картами, армянская сторона с ними не согласна. В результате представления сторон о пограничной линии не совпадают. Однако, поскольку ситуация уже взрывоопасна, и.о. премьер-министра обращается к международному сообществу, а также к руководству Азербайджана. "Мы договариваемся, что очень быстро вооруженные подразделения двух сторон зеркально отходят от границы и возвращаются в места постоянных дислокаций. Затем вдоль границы размещаются международные наблюдатели из РФ или других стран-сопредседателей Минской группы ОСБЕ", - сказал Пашинян. Как пояснил и.о. главы армянского правительства, речь идет о том, чтобы отойти на исходные позиции в районе Сотка и Хознавара. Присутствие наблюдателей в данном регионе, по его словам, необходимо для того, чтобы стороны были уверены в ненарушении договоренностей.

На следующем этапе, согласно предложению Пашиняна, уже при содействии представителей РФ и стран-сопредседателей МГ ОБСЕ начинаются работы по уточнению пограничных пунктов от Сотка до Хознавара. "Если Азербайджан имеет проблему со сверкой приграничных пунктов, то у него нет причин отвергнуть этот план. Армения, со своей стороны, уверена, что сможет обосновать свою точку зрения. Речь на данном этапе идет о деэскалации обстановки, и это можно считать официальным предложением странам МГ ОБСЕ, в том числе и России, а также Азербайджану", - заявил он, подчеркнув, это кратчайший путь к деэскалации ситуации на границе с Азербайджаном