Четверг, 27 Мая 2021 17:01

АрмИнфо. С 28 мая текущего года авиакомпания SCAT начнёт выполнение полетов по направлению Актау- Ереван- Актау.

Как сообщает ЗАО <Международные аэропорты Армении>, рейсы будут осуществляться с частотой 1 раз в неделю, по субботам (вылет из Еревана).

По вопросам о приобретении и наличии авиабилетов, а также для получения дополнительной информации аэропорт советует связаться с авиакомпанией.