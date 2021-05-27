Четверг, 27 Мая 2021 16:50

АрмИнфо. Армения передаст в безвозмездное пользование земельные участки и имущество, расположенное в общинах Капан, Мегри и Тех, дислоцированному в Армении пограничному управлению ФСБ России. Соответствующее решение было принято на заседании правительства Армении 27 мая.

Согласно документу, в течение месяца должны быть заключены договора дарения и проведена госрегистрация имущественных прав. "В связи с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года возникла необходимость укрепить юго-восточные границы Армении (Сюник, ред.)",- говорится в справке-обосновании к документу.