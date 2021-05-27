Четверг, 27 Мая 2021 15:04

АрмИнфо. Состоялся телефонный разговор президента РА Армена Саркисяна с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РА, генерал-лейтенантом Артаком Давтяном.

Как сообщает пресс-служба президента РА, глава Генштаба представил президенту подробности пленения армянских военных, осуществляющих

инженерные работы в Гегаркуникской области РА, и пограничной ситуации.

"Президент республики считает приоритетным использование всех возможностей соответствующих органов, в первую очередь дипломатических и Вооруженных сил Армении, для возвращения пленных военнослужащих. По словам президента, необходимо сделать максимум для обеспечения безопасности и защиты прав наших солдат, охраняющих границу, и населения Республики Армения", - отмечается в сообщении.

Отметив, что провокационные действия Азербайджана на территории Республики Армения должны получить решительный отклик со стороны международных партнеров, международного сообщества, президент сказал, что будет и дальше поднимать этот вопрос в ходе контактов с международными партнерами.

Как ранее сообщало АрмИнфо, утром 27 мая на приграничном участке Гегаркуникской области Республики Армении, при проведении инженерных работ на территории N воинской части ВС Армении, со стороны военнослужащих ВС Азербайджана были окружены и взяты в плен шесть служащих ВС РА.

Отметим, что 12 и 13 мая ВС Азербайджана незаконно проникли на территорию РА в направлении Сюника и Гегаркуника, продвинулись на 3,5 км и 2 км вглубь страны соответственно, разместили свои подразделения и отказываются покидать территорию. В связи со сложившейся ситуацией Армения обратилась к ОДКБ для оказания содействия в нахождении решения данного вопроса. Вопрос до сих пор остается нерешенным. По некоторым оценкам более 600 военных ВС Азербайджана находились на суверенных территориях РА. 23 мая МО РА сообщило, что азербайджанская сторона отвела часть своих военных с территория Армении. 25 мая в результате стрельбы открытой ВС Азербайджана на территории Армении, погиб армянский контрактник.