Четверг, 27 Мая 2021 15:03

АрмИнфо. И. о. министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян сегодня утром отбыл в Москву. Об этом заявил сегодня журналистам председатель постоянной парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности РА Андраник Кочарян.

По его словам, Арутюнян находится в очень важной командировке в Москве в рамках военно-политического сотрудничества.

Меж тем, с утра армянские СМИ писали, что Арутюнян отбыл в Москву для встречи с азербайджанским коллегой с целью согласования карт, по которым будет проводиться демаркация границ.