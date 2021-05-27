Четверг, 27 Мая 2021 15:02

АрмИнфо."Нам необходимо консолидироваться, поскольку нашей раздробленностью пользуется Азербайджан", - заявил 27 мая и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в приграничном селе Кут Гегаркуникской области.

Согласно МО Армении, утром 27-го мая шесть военнослужащих Вооруженных сил Армении были окружены и взяты в плен военнослужащими ВС Азербайджана при проведении инженерных работ в приграничной зоне в Гегаркуникской области Армении, в охраняемой территории N-ской военной части. По словам главы администрации села Кут, военнослужащих пленили в направлении этого населенного пункта. Пашинян в ходе сегодняшнего заседания правительства отметил, что армянские военнослужащие не были пленены, а - похищены.

Пашинян призвал жителей села Кут не терять бдительность и трезвость ума. "Нельзя поддаваться на информационные провокации. Даже не думайте, что сегодняшнее правительство в каких-то теневых переговорах с врагом", - заверил он.

И.о. премьер-министра заявил, что все, что происходит на армяно-азербайджанской границе, имеет цель лишить Армению суверенитета. "Азербайджан нарушил госграницу и об уступках не может быть речи",- сказал Пашинян.