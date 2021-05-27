Четверг, 27 Мая 2021 15:00

АрмИнфо. Республика Армения обратилась в Европейский суд по правам человека с целью обеспечить соблюдение основных прав человека шести армянских военнопленных, захваченных сегодня ВС Азербайджана на суверенных территориях РА.

Как сообщает пресс-служба армянского представительства, офис представителя Армении при ЕСПЧ направил в Европейский суд по правам человека запрос об указании временных мер в соответствии с Правилом 39 Регламента Суда против Азербайджана от имени лиц, взятых в качестве военнопленных при выполнении инженерных работ в приграничной зоне Гегаркуникской области рано утром 27 мая 2021 года. Поданный запрос направлен на обеспечение соблюдения прав пленников на жизнь и запрещение пыток, предусмотренных Европейской конвенцией о правах человека.

Как ранее сообщало АрмИнфо, утром 27 мая на приграничном участке Гегаркуникской области Республики Армении, при проведении инженерных работ на территории N воинской части ВС Армении, со стороны военнослужащих ВС Азербайджана были окружены и взяты в плен шесть служащих ВС РА.

В связи с пленением армянских военных с заявлением выступил и Первопрестольный Эчмиадзин, который выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией.

"Такое поведение властей Азербайджана, нарушающее нормы международного права, противоречит общепринятым представлениям о творческой человечности. События последних дней на армяно-азербайджанской границе в Гегаркунике и Сюнике являются посягательством на суверенитет Республики Армения и право нашего народа на мирную и безопасную жизнь. Подобные провокационные действия демонстрируют реальные воинственные тенденции Азербайджана, ставя под угрозу многогранные усилия по восстановлению мира и стабильности в регионе.

Первопрестольный Святой Эчмиадзин призывает международное сообщество предпринять шаги в международных органах по правам человека для освобождения армянских военнослужащих и других военнопленных и предотвращения дальнейшего нежелательного развития событий в регионе", - отмечается в сообщении.