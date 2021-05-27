Четверг, 27 Мая 2021 13:50

АрмИнфо. Армянские военные были захвачены в плен ВC Азербайджана на армянских территория, это очень опасные тенденции и Минобороны РА должно разъяснить, при каких обстоятельствах это произошло, и почему с армянской стороны не предпринимаются соразмерные меры. Об этом 27 мая в беседе с журналистами в Национальном Собрании заявила независимый депутат парламента Армении Тагуи Товмасян.

"Получается, мы их не берем в плен, притом что, они проникли на наши территории, а они нас уже берут и еще объявляют их диверсантами. Я вижу несоразмерность действий. Мы предлагаем созвать заседание парламента, пригласить министра обороны, начальника Генштаба, пусть они ответят нам, почему это происходит", - сказала Товмасян, напомнив, что по Конституции РА, ВС РА обязаны защищать наши территории и безопасность.

По ее словам, нужно понять, какие препятствия для этого существуют, какие секретные, невозможные ситуации возникли, от кого Армения просит помощь и куда движется.

"Для меня существовала одна истина, если ты не хочешь защитить себя сам, никто не придет защищать тебя, куда бы ты ни обратился: в Организацию Договора о коллективной безопасности, Совет безопасности ООН или НАТО. Мы себя не защищаем, и ждем, чтобы кто-то нас защитил, да еще и возмущаемся. Это неуместно. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Артак Давтян должен быть привлечен к ответственности за нарушение врагом территориальной целостности страны, за то, что вражеские силы проникли на нашу территорию.

Давтян должен быть привлечен к ответственности, за то, что ВС Азербайджана находятся в нашей стране и не выполняет должным образом свою работу", - отметила депутат.

Товмасян заметила, что власти Армении, как всегда, перекладывают вину на других, в том числе на ОДКБ. "Сегодняшние проблемы для меня были видимы давно, о чем я частично говорила. Азербайджанцы пришли постольку, поскольку мы открыли для них свои двери. Я уже говорила о том, что не оборудована линия соприкосновения, азербайджанцы все это тоже видели, причем с близкого расстояния. С нашей стороны не было приказа оборудовать позиции. Эти ошибки необходимо исправить. Мы находимся в сложной ситуации. Получается, что нас пленили на нашей же территории. Не знаю, какими будут последствия", - заключила депутат.

Как ранее сообщало АрмИнфо, утром 27 мая на приграничном участке Гегаркуникской области Республики Армении, при проведении инженерных работ на территории N воинской части ВС Армении, со стороны военнослужащих ВС Азербайджана были окружены и взяты в плен шесть служащих ВС РА.