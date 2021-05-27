Четверг, 27 Мая 2021 12:31

АрмИнфо.Губернатор Котайкской области Армении Месроп Месропян подал заявление об отставке из-за несогласия с кадровой политике в своем регионе. Об этом заявил Месропян 27 мая после заседания правительства, в ходе которого было одобрено решение об освобождении главы области.

"В связи с данным назначением мне вышестоящим руководством было предложено то, что для меня неприемлемо и я всего лишь придержался своих принципов", - пояснил он, указав, что несогласие было с и.о. министра территориального управления и инфраструктур Суреном Папикяном. По словам Месропяна, он подал заявление еще 10 мая.

Вместе с тем, он воздержался от дальнейших комментариев, сославшись на предвыборный период и нежелание стать частью политических спекуляций.

Напомним, что Месроп Месропян возглавил регион 26 декабря 2020 года после того, как 30 июня Романос Петросян был освобожден от должности губернатора Котайка и назначен министром окружающей среды. До того Месропян был членом Комиссии по регулированию общественных услуг и подал в отставку, чтобы занять пост губернатора области.

Отметим, что сегодняшним решением правительства губернатором Котайкской области был назначен Агарон Саакян.