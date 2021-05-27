Четверг, 27 Мая 2021 11:36

АрмИнфо.Азербайджанские ВС похитили 6 армянских военнослужащих с суверенной территории Армении, поскольку данный факт нельзя называть пленением, заявил и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян 27 мая перед началом заседания правительства.

Минобороны Армении распространило сегодня заявление о том, что ранним утром 27-го мая шесть военнослужащих Вооруженных сил Армении были окружены и взяты в плен военнослужащими ВС Азербайджана при проведении инженерных работ в приграничной зоне в Гегаркуникской области Армении, в охраняемой территории N-ской военной части. МО информирует, что лица, выполнявшие инженерные работы и попавшие в плен на территории Армении без пересечения границы, являются военнослужащими- контрактниками. "Заявление Министерства обороны Азербайджанской Республики, согласно которому армянские военнослужащие, захваченные ВС Азербайджана, находились на территории Азербайджана, не соответствует действительности", - говорится в заявлении.

По словам Пашиняна, военнослужащие проводили работы по "мебелированию границы". Данные работы, как указал он, сопровождались установлением предупредительных знаков о минировании территории. "Действия осуществлялись с целью повышения уровня защищенности границы", - отметил он.

Никол Пашинян напомнил, что на указанной территории с 12 мая находятся подразделения ВС Азербайджана. "Вопрос (следует рассматривать.ред.) именно в этом контексте, и происходящие процессы абсолютно неприемлемы для нас. Инциденты подобного рода происходят из-за того, что некоторые желают, чтобы мы смирились с присутствием азербайджанских ВС на наше территории, чего не может быть", - подчеркнул и.о. главы правительства.

Следующий сценарий, или вторая цель, преследуемая Баку развитием данной ситуации, как считает Пашинян, - это спровоцировать военное столкновение. Этого, как указал и.о. премьер-министра, армянская сторона никоим образом не может допустить.