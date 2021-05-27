Четверг, 27 Мая 2021 11:33

АрмИнфо.О необходимости реализации проекта по созданию международного транспортно-логистического коридора связывающего Персидский залив с Черным морем, строительства автомобильной трассы "Север-юг" говорится, как минимум, лет 15. И текущая заинтересованность Тегерана в их реализации имеет ряд причин. Подобное мнение выразил АрмИнфо национальный эксперт ООН по энергетическим вопросам Ара Марджанян.

25 мая в Армению с рабочим визитом посетила делегация, возглавляемая министром дорожного строительства и градостроительства Ирана Мохаммадом Эслами. 26 мая в Ереван прибыл глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф. По словам и.о. вице-премьера Армении Тиграна Авиняна, Армения и Иран продолжают работать над транспортным коридором Персидский залив - Черное море. "Для реализации проекта уже создана международная рабочая группа, которое уже провела заседание. Мы должны выработать максимально облегченные механизмы по перевозке грузов по данному важному маршруту", - отметил он.

Согласно эксперту, текущие инициативы Тегерана в направлении реализации пресловутых проектов в немалой степени обусловлены последними региональными геополитическими сдвигами. В частности, возникновением по итогам прошлогодней 44-х дневной войны проектов по разблокированию региональных коммуникаций. Еще одним фактором, позволяющим ИРИ начать предметно реагировать на региональные трансформации, по оценкам Марджаняна, являются последние тенденции в направлении фактического прекращения санкционной политики Запада в отношении ИРИ. "Последнее обстоятельство позволяет Ирану инициировать новые достаточно масштабные программы. И мы понимаем, что эти важнейшие как для Ирана, так и для Армении программы имели актуальность всегда. Но не были до сих пор реализованы в силу целого ряда обстоятельств. В этом свете, важно подчеркнуть, что начало их реализации хотя бы год назад позволило бы Армении избежать целого ряда проблем", - подчеркнул он.

В этом свете, и сегодня эксперт прогнозирует деятельное противодействие данным коммуникационным проектам, как Азербайджана, так и Турции. По его прогнозам, с этой целью Анкара и Баку предпримут ряд шагов с целью понизить международную привлекательность и соответственно степень важности данных проектов. Преследуя конечную цель помешать их финансированию со стороны крупнейших международных доноров.

"На этом фоне, наиважнейшей задачей Армении является проявление крайней степени последовательности в направлении достижения реализации данных проектов. В этом свете, Еревану необходимо отказаться от подчинения собственных интересов интересам каких-либо иных акторов и игроков. И попытаться, по возможности поскорее, их реализовать. Перед Арменией вырисовывается серьезная возможность развития. Возможность, упустить которую мы не имеем права", - подытожил эксперт.