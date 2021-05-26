Среда, 26 Мая 2021 19:36

АрмИнфо. И.о. вице-премьера Армении Тиграна Авиняна и мэра Еревана Айка Марутяна не будет в избирательном списке правящей партии "Гражданский договор", - сообщила лидер парламентской фракции "Мой шаг" Лилит Макунц 26 мая в беседе с журналистами.

"Это его личное решение, а за дополнительными комментариями прошу обратиться к г-ну Авниняну,- заявила она. В списке не будет и Айка Марутяна.

По совам Макунц, она не владеет информацией о возможном назначении Тиграна Авиняна послом. Что касается своего назначения на пост посла Армении в США, то, по словам Макунц, агреман уже получен, но решение будет принято после парламентских выборов.

Комментируя включение представителей крупного бизнеса - Хачатура Сукиасяна и Гургена Арсеняна в список "Гражданского договора", вопреки ранним заявлениям Никола Пашиняна о том, что бизнесу нет места в парламенте, глава фракции сперва пояснила, что в РА все предприниматели - начиная от владельцев маленьких ларьков до собственника большой компании, считаются бизнесменами. Вместе с тем, добавила Макунц, армянское законодательство запрещает совмещение предпринимательской и политической деятельности, но оно не запрещает представителям деловых кругов заниматься политикой. "На нарушение установленных правил отреагирует комиссия по этике и по предотвращению коррупции парламента - вплоть до лишения мандата", - заверила она.

Сегодня ранее депутаты фракции "Мой Шаг" Николай Багдасарян и Артак Манукян сообщили, что не будут включены в пропорциональные избирательные списки партии власти "Гражданский договор". До того стало известно, что лидер "Еркрапа", депутат от фракции "Мой шаг" Сасун Микаелян также не будет баллотироваться от партии на предстоящих выборах.