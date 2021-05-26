Среда, 26 Мая 2021 19:15

АрмИнфо. Основной целью азербайджанских войск у сюникского Севлича (Черное озеро,ред.) было провоцирование боевых столкновений и, как ранее заявлял президент Азербайджана, силовой захват коридора в Нахичевань. Об этом 26 мая в ходе правительственного часа в парламенте заявил и.о. премьера Армении Никол Пашинян.

Как отметил Пашинян, именно по этой причине Армения обратилась в ОДКБ. "Очень много разговоров о том, что армия Армении не предпринимают действий, а обращается за помощью в ОДКБ. Однако именно ОДКБ и страны-партнеры по ОДКБ призывали Армению не прибегать к силовому методу решения проблемы", - подчеркнул он.

И.о. премьер-министра отметил, что важно зафиксировать, что Армения в ОДКБ выступает не как проситель. "Это - лишь инструмент, который создали страны-члены организации для использования в подобных ситуациях", - сказал Пашинян. При этом он не исключил иные пути разрешения ситуации, если станет ясно, что исчерпаны механизмы ОДКБ и армяно-российского военного сотрудничества.

Вместе с тем, по словам Пашиняна, угроза со стороны Азербайджана сохраняется. "Планы и стремления Азербайджана на сегодня не нивелированы",- указал он. Он обратил внимание на то, что ОДКБ до сих пор не выразила четкой позиции о необходимости отвода азербайджанских сил на исходные позиции несмотря на то, что подобная позиция выражается ими в ходе рабочих обсуждений, но публично данную позицию они не излагают.