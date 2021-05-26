Среда, 26 Мая 2021 14:25

АрмИнфо.Иран всегда выступал за мирное решение проблем в этом регионе, при уважении территориальной целостности этих стран и прав людей. Об этом 26 мая в беседе с журналистами в Ереване заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, комментируя провокационные действия ВС Азербайджана на суверенных территориях Армении.

"Любая эскалация, в результате которой у сторон гибнут люди, вызывает нашу обеспокоенность и озабоченность. Мы желаем скорейшего разрешения этой ситуации", - сказал Зариф.

При этом дипломат подчеркнул, что вчера подробно говорил с президентом Азербайджана и почувствовал его настрой снизить эту напряженность и вести мирный диалог. "Я буду последователен в том, чтобы подобную беседу провести и с и.о. премьер- министра РА. Мы

желаем содействовать мирному разрешению этой ситуации", - резюмировал

Зариф.

В свою очередь и.о. главы МИД РА Ара Айвазян отметил, что Ереван выступает за политико-дипломатическое разрешение этой сложившейся напряженности. При этом он высоко оценил визит в эти непростые дни главы МИД Ирана в Армению. "Этот визит свидетельствует о бескорыстном намерении Ирана приложить усилия для укрепления регионального мира и стабильности. Иран для нас важный сосед и партнер, который является важным игроком в строительстве архитектуры регионального мира и стабильности. Мы приложим все усилия для углубления отраслевого сотрудничества и межгосударственных отношений с Ираном", - подытожил Айвазян.

Отметим, что 12 и 13 мая ВС Азербайджана незаконно проникли на территорию РА в направлении Сюника и Гегаркуника, продвинулись на 3,5 км и 2 км вглубь страны соответственно, разместили свои подразделения и отказываются покидать территорию. В связи со сложившейся ситуацией Армения обратилась к ОДКБ для оказания содействия в нахождении решения данного вопроса. Вопрос до сих пор остается нерешенным. По некоторым оценкам более 600 военных ВС Азербайджана находились на суверенных территориях РА. 23 мая МО РА сообщило, что азербайджанская сторона отвела часть своих военных с территория Армении.

Накануне, в результате стрельбы открытой ВС Азербайджана на территории Армении, погиб армянский контрактник.