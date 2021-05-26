Среда, 26 Мая 2021 13:38

АрмИнфо. Российско-армянские отношения безальтернативны. Об этом 25 мая в ходе конференции "Образ стратегического союзника России в современном армянском обществе", организованном исследовательско- аналитической организацией "Интеграция и развитие" и Евразийским экспертным клубом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин.

При этом дипломат добавил, что российско-армянские союзнические отношения это не что-то, что возникло недавно или по желанию каких-то политических деятелей, оно выстраивалось на протяжении столетий совместной жизни и совместного развития.

"Эти отношения в полной мере играют свою роль и сегодня, а Россия и Армения связаны очень тесными узами - человеческими, экономическими и др. Нас объединяет слишком многое. И это не надо забывать особенно сейчас, в это трудное время, на очень непростом этапе жизни и развития Республики Армения. Те испытания, через которые проходит армянский народ, в полной мере демонстрирует качество наших союзнических отношений", - считает Копыркин.

В этом ключе дипломат обратил внимание на то, что единственной страной, которая оказала и оказывает практическую помощь в этой критической ситуации Армении - это Россия.

Копыркин отметил, что российской стороной были предприняты и предпринимаются очень большие усилия, чтобы вернуть Карабах к мирной жизни, обеспечить его дальнейшее развитие.

"Мы придаем большое значение тому, чтобы население Армении быстрее преодолело стресс, нанесенный войной. На этом пути, предпринимаются серьезные шаги для углубления двусторонних отношений, начата работа в трехстороннем формате, важную роль в обеспечении безопасности играет и российская военная база. Россия, предпринимает активные усилия для разрешения ситуации в Сюнике. Все эти аспекты показательны и показывают наш подход в вопросах союзничества", - подытожил дипломат