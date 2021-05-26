Среда, 26 Мая 2021 13:37

АрмИнфо. В случае продолжающегося наращивания азербайджанского военного присутствия на территории Республики Армения, отмена внеочередных парламентских выборов в Армении отнюдь не исключена. Подобное мнение выразил АрмИнфо глава парламентской фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян.

Утром 12 мая ВС Азербайджана перешли границу в районе озера Сев Лич, углубившись на территорию Армении до 3,5 километров с целью установить контроль над озером. 13 мая Ереван официально обратился в этой связи за помощью к ОДКБ. А 14 мая и.о. премьер-министра Никол Пашинян обратился за помощью лично к президенту России Владимиру Путину. По последним данным, азербайджанские диверсанты все еще находятся на территории Армении. Более того, их число продолжает расти.

"Мы видим, что день ото дня число азербайджанских военнослужащих на нашей территории лишь растет. И по некоторым данным оно уже достигло тысячи. Мы, как и другие политические силы, сегодня активно готовимся к выборам. Однако, в случае продолжения тенденции роста напряженности на границе, все это вполне может перерасти в войну, в условиях которой проведение выборов просто окажется невозможным. Это элементарно. Если ситуация постепенно пойдет в сторону урегулирования, то выборы, конечно, состоятся", - подчеркнул он.

Сегодня, 26 мая политические силы, партии, намеревающиеся принять 20 июня участие во внеочередных парламентских выборах, представят в Центризбирком свои пропорциональные списки. Официальный старт предвыборной кампании назначен на 7 июня. 25 мая газета "Айкакан жаманак" опубликовала первые 15 строчек списка партии "Гражданский договор". Список ожидаемо возглавляет сам Пашинян, а места вице­премьера Тиграна Авиняна и ереванского мэра Еревана Айка Марутяна заняли владелец концерна Sil Group Хачатур Сукиасян и известный предприниматель Гурген Арсенян.

В этом свете, политик напомнил, что большая часть 17-ти оппозиционных партий, включая Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, неоднократно выражала нежелание участвовать во внеочередных выборах, в случае если их организацией займется действующая власть. Меж тем, в отличие от них, именно "Просвещенная Армения" ввела в повестку необходимость проведения внеочередных выборов как средство, механизм урегулирования текущего внутриполитического кризиса в Армении.

В целом, политик относится к перспективам развязывания Азербайджаном очередной войны достаточно пессимистично. По его оценкам, вопрос необходимо решать исключительно политическим путем, без выстрелов выпроваживая азербайджанских военных с территории Армении. В том числе, посредством наращивания давления на ОДКБ и Москву и используя поддержку Франции и США. В этом свете, стрелять по агрессору Марукян считает непродуктивным и неверным шагом.

"В целом, я считаю, что в случае отставки Никола Пашиняна с поста премьер-министра страны после подписания трехстороннего заявления от 9-го ноября, переговоры по урегулированию ситуации велись бы намного успешнее. Даже если бы новый премьер был человеком из его же партии. Я отнюдь не обвиняю Пашиняна в предательстве, но на нем лежит бремя поражения. Соответственно вести переговоры к благоприятному для нас исходу он не способен. Объективно. Именно поэтому Пашинян, особенно Пашинян с приставкой и.о., не может и не должен подписывать какие-то новые системообразующие документы. Это может делать лишь власть, созданная по итогам предстоящих выборов", - подытожил политик.