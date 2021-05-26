Среда, 26 Мая 2021 12:53

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян провел отдельные встречи с послами России и Франции в нашей стране Сергеем Копыркиным и Джонатаном Лакотом.

Как сообщает пресс-служба президента РА, Саркисян с Копыркиным коснулись приграничной ситуации в Армении, гуманитарных проблемы, возникших после войны, в частности, вопрос о скорейшем возвращении удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и мирных жителей.

Стороны обменялись мнениями относительно тем, касающихся региональной безопасности и стабильности.

В тоже время на встрече с послом Франции также обсуждалась ситуация, сложившаяся на границах Армении и посягательства Азербайджана на территориальную целостность Республики Армения. На встрече был обсужден также вопрос о скорейшем возвращении удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и мирных жителей.

Саркисян и Лакот обменялись мнениями относительно тем, касающихся региональной безопасности и стабильности, а также обсудили двусторонние отношения.