Вторник, 25 Мая 2021 21:25

АрмИнфо. Второй президент Армении, глава предвыборного блока <Армения> Роберт Кочарян видит дорогу к достойному для Армении миру исключительно переговорными дипломатическими методами, вернув переговорный процесс в поле международного принципа права наций на самоопределение.

Выступая сегодня на пресс-конференции, Кочарян отметил, что речь не может идти о возобновлении военных решений, не потому что страна находится не в том состоянии, а потому что вообще неверно говорить о военных путях решения. Речь идет о том, чтобы в результате переговорного процесса вопрос вернуть в поле права на самоопределение и постараться дипломатическими способами добиться определенных успехов. <С очень трудной точки отсчета придется начать эту работу, но я вижу возможности. Не могу говорить о 100% успехе или потолке этих возможностей. Но при этом вижу, что действующие власти не только вообще не думают об этом, но в этом вопросе проявляют полную безнадежность, и поэтому связывать с властями какие- либо надежды нельзя>, - считает Кочарян.

Второй президент не стал комментировать вопрос по поводу обвинений в его адрес первого президента Левона Тер-Петросяна в бескомпромиссной позиции по Арцаху. Я 10 лет был президентом Армении, и не было ни одного предложения со стороны сопредседателей (МГ ОБСЕ - Ред.), на которое бы согласился Азербайджан, и от которого бы отмахнулась Армения и это факт. По поводу всех предложений мы, хоть и с некоторыми оговорками, но говорили о возможности их обсуждения. Азербайджан же однозначно отказывался и это лучший ответ на обвинения первого президента в мой адрес>, - отметил Кочарян. Он подчеркнул свое несогласие с Тер-Петросяном и по поводу того, что ключ к решению карабахской проблемы находится именно у российской стороны. Кочарян выразил убеждение в неверности такого подхода, так как такого просто быть не может - есть стороны конфликта, есть те, кто в него вовлечен и есть институт сопредседателей. Понятно, то Россия ключевая страна, играющая важную роль в этом процессе, в этом регионе, но думать, что ключ находится лишь в одном месте - не соответствует реалиям.

Кочарян отказался комментировать готовящееся к подписанию уже третье Трехстороннее заявление, касающееся создания Комиссии по делимитизации и демаркации границ между Арменией и Азербайджаном, так как оно находится на стадии обсуждения, не приняло окончательного варианта, и возможно будет пересмотрено. Более того, Кочарян не считает верным вовлекаться в данную повестку, так как у блока много и другой предвыборной работы.

Кочарян, вместе с тем, не стал комментировать вопрос о том, мог бы он воздействовать на заключение нового трехстороннего заявления, в котором говорится о делимитации границ между Арменией и Азербайджаном и согласен ли он с позицией Пашиняна, считающего, что документ на 100% отвечает интересам Армении. Кочарян лишь подчеркнул, что подобного рода заявлений <об интересах Армении> за последние годы было немало, но почему то ни разу не было этих 100% совпадений. <Тогда уже можно спросить, почему же в таком случае мы оказались в столь печальной ситуации. Я могу с ответственностью сказать, что за эти три года не было сделано ни одного шага, который бы исходил из интересов республики Армения, особенно с точки зрения обеспечения ее безопасности, урегулирования конфликта или в области экономических реформ. Ни в одной сфере ничего не было сделано>, отметил глава предвыборного блока <Армения>.

Отвечая на вопрос о том, насколько оправдано проводить выборы, когда враг переступил границы страны и разве нет иного выбора, и почему в таких обстоятельствах все оппозиционные силы не объединились в один блок, Кочарян отметил, что если бы вся оппозиция объединилась в одну силу и пошла бы вместе на выборы, разве у граждан не возникло бы вопроса, а как затем работать и как управлять страной. <Тогда бы люди имели право считать, что наша цель - это скинуть одного человека, а не решать проблемы страны. Формат должен быть дееспособным. И я не представляю эффективности такого широкого оппозиционного формата. Мы идем на выборы, чтобы победить и конечно думаем о том, как будем выполнять данные нами обещания и как исправлять ситуацию>, - сказал Кочарян.