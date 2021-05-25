Вторник, 25 Мая 2021 15:15

АрмИнфо.Суд общей юрисдикции города Ереван, под председательством судьи Анны Данибекян, (резиденция Шенгавита) сегодня, 25 мая в очередной раз отложил заседание суда по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и бывшего вице-премьера Армена Геворкяна до 15 июня.

Адвокат экс-вице-премьера Геворкяна - Эрик Алексаняна проинформировал суд, что с 24 мая по 9 июня будет находится в отпуску, в связи с чем попросил отложить сегодняшнее заседание суда. Адвокат Роберта Кочаряна - Арам Вардеванян также сообщил, что собирается в отпуск, поскольку собирается представлять блок "Армения" на выборах в парламент.

Прокурор Геворк Багдасарян возразил, указав на неуважительное отношение к суду, на что Вардеванян отметил, что все имеют право на отпуск.

Судья Анна Данибекян заметила, что в связи с отсутствием Эрик Алексаняна - единственного представителя интересов Геворкяна, продолжение судебного заседания не представляется возможным. В результате, было принято решение назначить следующее заседание суда на 13:00 15 июня.