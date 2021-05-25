Вторник, 25 Мая 2021 14:16

АрмИнфо. С 1 июня станет возможным пересечение сухопутной границы Грузии с документом, подтверждающим прохождение полного курса вакцинации и с отрицательным ответом на ПЦР-тест.

Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом при премьер- министре Грузии принял решение с 1 июня открыть сухопутные границы с ближайшими соседями для путешественников, которые были закрыты с марта 2020 года из-за пандемии. Об этом, как передает ТАСС, заявил на брифинге глава оперативного штаба межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе.

"Координационный совет принял решение об открытии сухопутных границ с 1 июня. Сухопутные границы откроются, и их пересечение будет возможным с документом, подтверждающим прохождение полного курса вакцинации и с отрицательным ответом на ПЦР-тест", - сказал Гибрадзе.