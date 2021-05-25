Вторник, 25 Мая 2021 13:45

АрмИнфо. Последние инциденты на границе между Арменией и Азербайджаном, в целом, обусловлены отсутствием четких и понятных механизмов для определения границ. Подобное мнение выразил АрмИнфо заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.

"На этом фоне я достаточно скептически рассматриваю перспективы совместной работы армянских и азербайджанских специалистов по демаркации и делимитации границы. Необходимо понимать, что любая такая совместная работа будет определяться балансом сил. И если этот баланс не появится, то новые нарушения о стороны Азербайджана отнюдь не исключены. И на все это руководству Армении придется реагировать. И реагировать достаточно решительно", - считает он.

На этом фоне, российский эксперт отводит первостепенную важность не самому процессу демаркации границы, а прекращению нарушения границ Армении со стороны Азербайджана. Отмечая возможность определения конфигурации границ в будущем, сегодня, по оценкам Евсеева, Баку в данном вопросе явно ожидает уступок Еревана. Соответственно, результаты от посредничества Москвы в вопросе демаркации границ зависят от целей Баку.

"Таким образом, посредничество России на фоне стремления Азербайджан продолжать аннексировать армянские территории, представляется, совершенно излишним. Это просто невозможно. Однако Москва может оказать Баку содействие, к примеру, в выводе армянских вооруженных формирований из Нагорного Карабаха. В этом свете, крайне важно понимать, чего именно стороны конфликта ожидают от России", - подчеркнул он.

Отсутствие армянской армии на собственной границе, фактическое невмешательство армянских военных в приграничный инцидент у Черного озера, Евсеев оценивает как свидетельство проявления полной беспомощности руководства Армении. А отсутствие каких-либо попыток государственных органов власти в Ереване решить проблему самостоятельно создает ощущение, что руководство республики ищет кого-то, кто бы решил приграничный конфликт за него.

"Приходится констатировать отсутствие у армянского руководства политической решимости защищать собственную территорию. Отсутствие же из Москвы заявлений об агрессии Баку в отношении Армении ничего не означает. Россия обозначает реальные пути выхода из ситуации. Но все это должно сопровождаться конкретными, силовыми действиями властей Армении на месте. Без этого не будет действовать ни одна договоренность. Представляется, что если бы Армения действительно стремилась укрепить свою безопасность, то руководство страны, к примеру, могло предложить Москве создать в Сюнике вторую российскую военную базу", - подытожил Евсеев.