Вторник, 25 Мая 2021 13:44

АрмИнфо. Дело не в количестве российских военных на территории Армении, а сам факт их присутствия, так сказать демонстрация флага. Об этом в ходе онлайн-пресс-конференции заявил депутат Государственной Думы России первый зампредседателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин, коснувшись целесообразности дополнительных укреплений в Сюникской области РА со стороны РФ.

В этом ключе он констатировал, что возможности России не ограничиваются количественным составом российских ВС, находящихся в данным момент в Армении. "Думаю, все в мире понимают, что само по себе присутствие России в Армении на основе договора о дислокации 102-ой базе, присутствие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе означает, что РФ внимательно следит за ситуацией и в этом смысле является гарантом безопасности РА, как и все другие члены ОДКБ", - отметил российский депутат.

При этом комментируя ситуацию, сложившуюся на границах Армении в связи с действиями ВС Азербайджана, Затулин заметил, что сама возможность проникновения азербайджанских военных в глубь РА на какое-то расстояние возникла именно потому, что собственные пограничные войска не находились на линии границы, а были в глубине территории. По его словам, таким образом они дали ВС Азербайджана физическую возможность преодолеть это расстояние.

Касаясь обращения РА в ОДКБ, Затулин отметил, что армянская сторона обратилась по 2 пункту устава организации, которая предполагает

оказание консультативной помощи и которая предоставляется. Он напомнил, что Правительство Армении обратилось именно за консультацией в ОДКБ, а не по пункту, предполагающему отражение военной агрессии.

"То есть, мы не Россия, а уже ОДКБ строго выполняем обязательство по запросу Армении. Мое личное отношение, после того, как по сути была проиграна война в Нагорном Карабахе, ясно, что требуются большие усилия для восстановления обороноспособности, боевого духа не только армянской армии, но и Армении в целом. В том, что она способна обеспечивать собственную безопасность своими силами.

Но, это никак не оправдывает провокацию, а я считаю это провокацией передвижение вглубь Армении со стороны Азербайджана, который ловит момент и использует ситуацию, для получения каких-то преимуществ, еще что-то выторговать и получить. Это абсолютно прозрачная ситуация, которая должна быть диагностировано. Статус-кво должен быть восстановлен", - сказал российский парламентарий.

Вместе с тем российский политик затруднился ответить на вопрос о целесообразности проведения делимитации и демаркации границы между странами сегодня, констатировав, что для этого нужно иметь полное представление о ситуации. При этом он выразил убеждение, что сегодня любые серьезные решения, которые должна принимать Армении, в том числе и касательно границы, всегда будут рассматриваться внутри РА очень пристально и критически. По словам Затулина это обусловлено тем, что политическая ситуация внутри Армении, заданная внеочередными парламентскими выборами и остротой борьбы накануне этих выборов, не дает возможности всерьез, объективно и непредвзято рассматривать происходящее.

"Это обусловлено и тем, что доверие у значительной части общества к правительству Армении отсутствует", - резюмировал Затулин.