Вторник, 25 Мая 2021 10:44

АрмИнфо. МИД Армении выступил с заявлением в связи с уголовным преследованием армянских военнопленных со стороны Азербайджана.

Так, в заявлении, армянское внешнеполитическое ведомство строго осудило факт уголовного преследования официальным Баку военнопленных Людвика Мкртчяна и Алеши Хосровяна, которые были взяты в плен во время последней агрессии Азербайджана против Арцаха.

В МИД Армении напомнили, что согласно международному гуманитарному праву, в частности Женевским конвенциям, последние считаются военнопленными, которые должны быть немедленно освобождены после окончания боевых действий.

"Между тем, Азербайджан возбудил против них сфабрикованные уголовные дела, тем самым открыто нарушив как нормы международного гуманитарного права, так и свои обязательства, принятые трёхсторонним заявлением от 9-го ноября 2020 года.

Несмотря на многочисленные призывы международного сообщества, Азербайджан продолжает использовать армянских пленных в качестве политических заложников и продолжает практику пыток и психологического давления на них.

Считаем необходимым подчеркнуть, что Азербайджан до сих пор не привлек к ответственности лиц, проявивших к армянским пленным и гражданским лицам жестокое и бесчеловечное отношение, в том числе и убийства, несмотря на то, что лица, совершившие подобное преступление, документировали и обнародовали свои преступления", - констатировали в МИД РА.

Армянское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что официальный Баку открыто игнорирует также соответствующие решения ЕСПЧ о предоставлении информации об армянских военных и гражданских лицах, находящихся в плену в Азербайджане. "В результате, 9 марта 2021г., согласно ч. 2 ст. 39 регламента суда, ЕСПЧ принял решение уведомить комитет министров Совета Европы о принятых им промежуточных мерах против Азербайджана.

Армянские военнопленные и гражданские лица, удерживаемые в плену в Азербайджане, независимо от сроков и обстоятельств их пленения, должны быть немедленно освобождены и возвращены на родину без каких-либо предусловий", резюмировали в МИД РА.

Как ранее сообщало АрмИнфо, 24 мая в Баку начался постановочный судебный процесс над двумя армянскими военнопленными, которые были захвачены в плен 20 октября во время широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха. Власти Азербайджана заверяет, что вышеуказанные лица якобы пытали азербайджанцев в ходе первой карабахской войны 1992-94 гг. Заметим, что это не первый подобный постановочный суд. Азербайджанские власти и раньше практиковали подобные незаконные действия в отношении армянских мирных жителей, которые случайно оказывались на азербайджанской стороне.