Понедельник, 24 Мая 2021 14:46

АрмИнфо. Отсутствие мозговых центров является одной из причин, побуждающих власти Армении руководствоваться в собственных шагах и политике диктовкой извне. Подобное мнение выразил АрмИнфо президент Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян.

"Меж тем, именно мозговые центры во многом поспособствовали бы разработке правительством страны собственных программ, концепций развития Армении, внешней политики и т.д. Конкретных программ и стратегий нет. И, как следствие, власть сегодня находится в перманентном ожидании указов извне, ожидает, даже находясь в сложнейшем положении, испытывая многочисленные вызовы и угрозы безопасности и развитию страны", - подчеркнул он.

Подобную ситуацию эксперт обуславливает отсутствием у руководства страны ответственности и элементарных представлений о задействовании механизмом власти. Как результат, практически все, принимаемые в Армении решения, диктуются извне. И, как правило, практически всегда выясняется, что предложения из той же Москвы, оказывается, соответствуют и входят в число приоритетов Армении.

На этом фоне, в самой Армении, по оценкам Навасардяна, серьезнейшим образом изменился политический ландшафт. В результате чего в предстоящих выборах принимают участие и недавно созданные политические силы. При этом окончательное прояснение списка участвующих в выборах 20 июня политических сил, по его прогнозам, практически не скажется на числе колеблющихся в своих политических симпатиях или же отвергающих все силы избирателей.

Согласно эксперту, число подобных, наделенных правом выбора, но не определившихся граждан по-прежнему составляет около половины от общего числа избирателей. Данное обстоятельство, не самым лучшим образом характеризуя внутриполитическое поле страны, может быть подвергнуто изменениям лишь появлением новых политических партий или блоков. Согласно Навасардяну, сегодня ничто не мешает ни формированию подобных сил, ни формированию подобных блоков.

"В случае если участвующие в выборах силы не найдут в себе конструктивизма, желания идти на компромиссы в своих идеях и программах, стремления к солидарности, если они пойдут на выборы разрозненно, распыляя голоса, то виновниками собственного поражения станут лишь они сами. И я не думаю, что Москва в данном случае заинтересована в избавлении от Никола Пашиняна. Смена власти в Армении России не нужна. При этом, в Москве отнюдь не против и победы на выборах блока Роберта Кочаряна", - подытожил Навасардян.