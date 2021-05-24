Понедельник, 24 Мая 2021 11:48

АрмИнфо. Двери ОДКБ должны быть открыты для всех, в том числе Азербайджана. Об этом в интервью <Известиям> заявил замглавы МИД России Андрей Руденко, отвечая на вопрос, может ли, к примеру, Узбекистан вернуться в ОДКБ и как проходит сближение с Азербайджаном?

Руденко напомнил, что Узбекистан формально из ОДКБ не выходил, он лишь приостановил свое участие. По его словам, поэтому, если у Ташкента возникнет такое желание, вернуться ему будет легче всего.

"Что касается других стран, в том числе Азербайджана, то двери ОДКБ должны быть открыты для всех. Единственное, что может ограничивать вступление, так это определенные положения устава организации, в соответствии с которым для участия в ОДКБ необходимо наличие между его членами дипломатических отношений. Таких отношений нет пока между Азербайджаном и Арменией. Когда они будут установлены - мы надеемся, что это рано или поздно произойдет, - тогда и этот вопрос может встать в практическую плоскость в том или ином виде", подытожил Руденко.