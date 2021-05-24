Понедельник, 24 Мая 2021 11:47

АрмИнфо. И.о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазян и посол Ирана в РА Аббас Бадахшан Зохури, в ходе встречи 24 мая, обсудили вопросы региональной безопасности и мира.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, собеседники коснулись ситуации, сложившейся в регионах Армении из-за провокационных действий Азербайджана. Айвазян подчеркнул, императив незамедлительный и безоговорочный вывод азербайджанских военных с суверенных территорий РА.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам армяно-иранской повестки, акцентировали внимание на высокопоставленные визиты, имевшие место в последний период и ход реализации договоренностей, достигнутых по их итогам.