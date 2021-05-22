Суббота, 22 Мая 2021 18:12

АрмИнфо. Консалтинговая компания MPG (Marketing Professional Group – эксклюзивный представитель Международной ассоциации GALLUP в Армении) опубликовала результаты опроса за 18.05.2021-21.05.2021 года, отображающего отношение общественности к предстоящим парламентским выборам, развитиям в Сюнике и Гегаркунике, действиям военно-политического руководства РА и иным актуальным вопросам.

По словам директора ООО “MPG” Арама Навасардяна, согласно итогам опроса, на вопрос “безопасно ли жить в Армении” 20,1% опрошенных ответили “однозначно безопасно”, 20,6% считают, что “скорее безопасно”. 27,7% респондентов отметили, что “скорее всего - не безопасно”, а 28,5% уверены, что жить в Армении “вообще не безопасно”. На вопрос затруднились ответить лишь 3,2% опрошенных.

При этом 38,3% граждан считают, что Армения в ситуации с Сюником и Гегаркуником может надеяться на военно-политическое содействие со стороны РФ и Владимира Путина, 31,3% - надеются на поддержку Франции, 23,8% - США. Причем на поддержку Совета Безопасности ООН надеются лишь 11,4%. При этом, на содействие ОДКБ надеются всего лишь 7,2%. Иные варианты рассмотрели 12,9% опрошенных, а 5,2% вообще воздержались от ответа.

Респондентов попросили выразить свое отношение к действиям должностных лиц по 5-бальной шкале. По словам Навасардяна, все указанные должностные лица получили оценки ниже среднего. В частности, и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян получил 2,5 балла, и.о. министра обороны Вагаршак Арутнян – 2,4 балла, а директор СНБ Армен Абазян – 2,3 балла.

Граждане по 5-бальной шкале оценили также деятельность следующих политических деятелей. Никол Пашинян получил оценку 2,5 балла, второй президент Армении Роберт Кочарян – 2,1 балла, президент РА Армен Саркисян – 2,1 балла, лидер ППА Гагик Царукян – 1,7 балла, глава ПА Эдмон Марукян -1,7 балла, представитель АРФД Ишхан Сагателян -1,5 балла, столько же баллов получил 3-й президент Армении Серж Саргсян. По 1,4 балла получили лидер “Движения во имя спасения Родины” Вазген Манукян, первый президент РА Левон Тер-Петросян и лидер партии “Отечество” Артур Ванецян. И только Омбудсмен Армении Арман Татоян, как и в ходе прошлого опроса, получил оценку выше среднего – 3, балла.