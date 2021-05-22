Суббота, 22 Мая 2021 12:10

АрмИнфо. Представители Защитника прав человека накануне посетили в госпитале армянских военнослужащих, получивших ранения в инциденте, спровоцированном азербайджанскими военными 20 мая в районе Севлича (Черного озера.ред.), сообщает офис Омбудсмена в соцсети Facebook.

Согласно информации, по поручению Омбудсмена представители аппарата Защитника прав человека (ЗПЧ) встретились с пострадавшими военнослужащими РА, сразу после того, как они были переведены в ереванский военный госпиталь.

В ходе отдельных бесед выяснилось, что азербайджанские вооруженные люди 20 мая, вновь ссылаясь на откровенно фальшивую карту, попытались занять холм, который находится в районе, прилегающем к Севличу в Сюникской области Армении - на более глубоком участке в направлении села Хознавар.

Армянские военнослужащие потребовали от азербайджанских военных вернуться на исходную позицию. "Сначала они заявили, что согласны выполнить требование, но спустя некоторое время - вечером, проявив агрессивное поведение, преднамеренно спровоцировали драку и группой в несколько десятков военных напали на армянских военнослужащих. В целом инцидент длился 20-30 минут, после чего азербайджанские военные были вынуждены покинуть этот участок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, врачи оценивают состояние здоровья всех армянских военнослужащих как удовлетворительное. В основном, они получили травмы рук, челюстно-лицевые травмы и другие легкие повреждения, и в настоящее время продолжают получать необходимую медицинскую помощь. Омбудсмен РА рассматривает указанные действия вооруженных военнослужащих ВС Азербайджана в контексте незаконного вторжения на суверенную территорию Армении 12 и 13 мая, угроз с демонстрацией оружия в отношении пастухов Сюника и Гегаркуника, осуществления провокаций близ приграничных сел, формирования напряженности у гражданского населения. "Все эти откровенно незаконные, уголовно наказуемые действия азербайджанских военных, необходимо рассматривать как единое намерение: Произошедшее еще раз подтверждает абсолютную необходимость предложения Защитника прав человека Армении о создании зоны безопасности", - сообщили в офисе Омбудсмена