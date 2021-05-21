Пятница, 21 Мая 2021 13:18

АрмИнфо. Фонд армянской помощи (Fund for Armenian Relief - FAR) предоставит гранты 28 ученым Армении для проведения научных исследований в области биологии, биотехнологии, химии, физики, астрономии, сельского хозяйства, археологии, истории, медицины и др. Как сообщает пресс-служба Фонда, в общей сложности было подано 169 заявок.

Согласно источнику, из 28 руководителей научных групп, которым будут предоставлены гранты, возраст 12-и не превышает 35 лет, а 17 являются женщинами. При этом число ученых, входящих в эти научные группы составляет 84. Победители были выбраны экспертной комиссией, действующей в США. Размер гранта составляет $5 тыс. (эквивалент в драмах).

В этом году исследования, финансируемые Фондом, охватывают множество научных сфер, в частности 12 в области биологии, 5 - химии, 4 - физики, 3 - астрофизики, 2- биотехнологии, по 1 - инженерии и гуманитарных наук. С момента деятельности Фонда в общей сложности было получено 3 028 заявок, из коих гранты получили 540 научных групп, в которые были вовлечены порядка 2 тыс. ученых. В общей сложности сумма грантов в рамках данной программы составила $2.7 млн. Отметим, что FAR был основан в 1988 году в ответ на землетрясение в Армении. Организация обеспечивает краткосрочную чрезвычайную помощь и долгосрочные программы, ориентированные на защиту детей, экономическое развитие, образование, здравоохранение и социальные услуги. Организация помогает наиболее уязвимым слоям населения - детям и пожилым людям - и готовит молодежь и специалистов для управления новым демократическим государством страны. ФАР реализовала свыше 290 программ в Армении и Карабахе: от оказания неотложной помощи до строительства, образования, медицинской помощи и экономического развития. Штаб-квартира FAR находится в Нью-Йорке и имеет четыре офиса в Армении. По положению на 2017 год доход Фонда составил $8.4 млн.