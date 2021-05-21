Пятница, 21 Мая 2021 12:55

АрмИнфо. Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело в связи с обстрелом ВС Азербайджана жителя села Шош, выполняющего инженерные работы на территории, прилегающей к селу, и в связи со стрельбой в направлении военнослужащих Армии обороны Арцаха.

Как сообщает Генпрокуратура Армении, 17 мая в районе 17:00 по местному времени, группа азербайджанских военнослужащих, на почве национальной ненависти, с целью убийства двух и более лиц, умышленного уничтожения имущества другого, около 7 минут беспрерывно вела прицельный огонь в направлении личного состава N-ой воинской части АО НКР, а также по многофункциональному экскаватору, управляемый жителем села Шош Мартунинского района, и который под охраной армянских военнослужащих осуществлял инженерные работы на одной из боевых позиций воинской части.

"Вследствие этих действий были повреждены лобовое стекло и левой боковой двери экскаватора, нанесен значительный материальный ущерб. По сути, убийства не были завершено только потому, что водитель эскалатора и военнослужащие смогли укрыться от пуль", - отметили в ведомстве.

В генпрокуратуре сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело по признакам пунктам 1, 7, 13 части 2 статьи 34-104 УК РА, а также пункта 4 части 2 статьи 185 УК РА. Ведется предварительное следствие.