Пятница, 21 Мая 2021 12:17

АрмИнфо.Для правительства и Никола Пашиняна лично уже давно настало время взглянуть в действительность и начать, наконец, искренний диалог с обществом. А не заниматься популизмом и, заявляя, что в стране решения принимает народ, на самом деле принимать эти решения единолично. Подобное мнение выразил АрмИнфо один из лидеров социально-демократической партии "Решение гражданина" Гарегин Мискарян.

"Поздняя, неубедительная официальная реакция на вчерашний документ в сети говорит о том, что правящая сила ситуацией, мягко говоря, не владеет. А подпитываемый Азербайджаном и сторонниками дестабилизации внутри самой Армении информационный хаос еще более углубляет недоверие общества в отношении власти. На подобном фоне правительству, думаю, следует осознавать, что сокрытие информации, реалий и любых договоренностей от народа ни к чему хорошему не приведет. Ни его, ни нас", - заметил он.

20 мая зять экс-президента Армении Сержа Саргсяна Микаэл Минасян заявил, что Пашинян согласился на новые принципы демаркации и территориальные уступки в обмен на вывод азербайджанских войск с территории Армении. В подтверждение он выложил трехсторонний документ, который, согласно его утверждениям, находится на этапе согласования. Пашинян в ходе выступления в парламенте в тот же день подтвердил подлинность опубликованного в сети проекта документа, заявив, что собирается его подписать, "поскольку соглашение полностью соответствует интересам Армении".

По оценкам политика, проведение столь важной для Армении демаркации и делимитации границы с Азербайджаном в подобных условиях и в подобной ситуации невозможно. По крайней мере, на данном этапе и в подобной спешке. И, тем не менее, согласно Мискаряну, сегодня все это навязывается руководству Армении извне. И в случае если последнему не удастся этому давлению противостоять, граница с Азербайджаном будет определяться на основе документа, который вряд ли будет соответствовать интересам Армении.

По оценкам политика, незаконное пересечение ВС Азербайджана государственной границы Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях, к великому сожалению, говорит о неспособности государства обеспечить безопасность собственных граждан. И в свою очередь о неспособности ОДКБ обеспечить безопасность стран-членов. Последнее вызывает ряд вопросов, ответы на которые практически не звучат.

"Ситуация с безопасностью ухудшается на фоне того как наше правительство продолжает возлагать надежды по выводу азербайджанских военных с собственной суверенной территории на ОДКБ. Меж тем, уже сегодня более чем очевидно, что эта структура любыми способами избегает выполнения собственных обязательств по защите интересов собственного члена. В этом свете, возложение Ереваном надежд на данную неработоспособную и бездействующую бюрократическую организацию лишь вызывает новые вопросы к правительству Пашиняна", - подытожил он