Пятница, 21 Мая 2021 12:04

АрмИнфо. Лидер партии "Еркир Цирани", адвокат Заруи Постанджян была госпитализирована после того, как была освобождена из отделения Полиции Канакер-Зейтун 00:20 по местному времени 21 мая.

Согласно сообщению пресс-службы партии, у Постанджян зафиксированы телесные повреждения. "Постанджян была госпитализирована в связи с резким ухудшением состояния здоровья (телесные повреждения, тошнота, учащенное сердцебиение, головокружение, головная боль, сильные боли в различных частях тела, другие аномалии)", - сообщили в партии.

В партии также напомнили, что политический деятель была незаконно задержана сотрудниками полиции 20 мая. При этом отмечается, что полиция применила силу в отношении Постанджян при задержании, были также нарушены ее право на свободу слова и собраний.

Отметим, что накануне перед знанием парламента Армении прошла акция протеста с требованием опубликовать документ, который и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян планирует подписать с президентом Азербайджана. Полиция РА задержала более одного десятка граждан с территории, прилегающей к парламенту. При задержании правоохранители применяли несоразмерную силу в отношении мирных демонстрантов.

Напомним, что экс-посол Армении в Ватикане Микаел Минасян 19 мая на своей странице в Facebook написал о том, что Пашинян собирается

подписать трехсторонний документ, согласно которому до окончательной демаркации армяно-азербайджанской границы Баку будут переданы 5 сел

Тавушской области и 1 деревня Араратской области. По его словам, работа над данным документом завершена, он скоро будет подписан и ратифицирован.

В свою очередь Пашинян подтвердил наличие этого документа, и подчеркнул, что он 100% исходит из интересов РА и он его подпишет, если Баку выполнит свои обязательства.