Четверг, 20 Мая 2021 18:29

АрмИнфо. Лидер парламентской фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян только что с трибуны парламента зачитал текст заявления, в котором призвал и.о. премьер-министра РА Никола Пашиняна выдержаться от подписания документа, предполагающего изменение территорий республики.

Так, по словам Марукяна, согласно статьи 116 Конституции Армении о том, что Национальное Собрание ратифицирует, приостанавливает или денонсирует международные договоры, которые относятся к основным правам и свободам, а также обязанностям человека и гражданина, и

статьи 205-ой о том, что вопросы, касающиеся изменения территории Республики Армения, решаются посредством референдумом, а постановление о проведении референдума, по предложению Правительства, принимает Национальное Собрание большинством голосов от общего числа депутатов.

В связи с этим, как подчеркнул глава оппозиционной партии, и.о. главы правительства не имеет правомочий подписывать какой-либо документ, который касается прав и свобод граждан республики и территориального суверенитета.

Помимо этого, Эдмон Марукян попросил и.о. министра обороны и.о. премьер-министра, а так же секретаря Совета безопасности опровергнуть или подтвердить текст соглашения, который распространяется в сети интернет, и который предполагает территориальные уступки со стороны Армении.