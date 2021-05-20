Arminfo.info




 Четверг, 20 Мая 2021 18:29
Наира Бадалян

И.о. главы правительства не уполномочен подписывать документы, касающиеся прав и свобод граждан республики и территориального суверенитета - Марукян

И.о. главы правительства не уполномочен подписывать документы, касающиеся прав и свобод граждан республики и территориального суверенитета - Марукян

АрмИнфо. Лидер парламентской фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян только что с трибуны парламента зачитал текст заявления, в котором призвал и.о. премьер-министра РА Никола Пашиняна выдержаться от подписания документа, предполагающего изменение территорий республики.

Так, по словам Марукяна, согласно статьи 116 Конституции Армении о том, что Национальное Собрание ратифицирует, приостанавливает или денонсирует международные договоры, которые относятся к основным правам и свободам, а также обязанностям человека и гражданина, и

статьи 205-ой о том, что вопросы, касающиеся изменения территории Республики Армения, решаются посредством референдумом, а постановление о проведении референдума, по предложению Правительства, принимает Национальное Собрание большинством голосов от общего числа депутатов.

В связи с этим, как подчеркнул глава оппозиционной партии, и.о. главы правительства не имеет правомочий подписывать какой-либо документ, который касается прав и свобод граждан республики и территориального суверенитета.

Помимо этого, Эдмон Марукян попросил и.о. министра обороны и.о. премьер-министра, а так же секретаря Совета безопасности опровергнуть или подтвердить текст соглашения, который распространяется в сети интернет, и который предполагает территориальные уступки со стороны Армении. 


Лента новостей
Пашинян сообщил о массовых столкновениях между армянскими и азербайджанскими ВС по всей протяженности границыПашинян сообщил о массовых столкновениях между армянскими и азербайджанскими ВС по всей протяженности границы
Алиев считает, что Армения должна признать Карабах частью АзербайджанаАлиев считает, что Армения должна признать Карабах частью Азербайджана
Пашинян назвал проект нового Трехстороннего заявления рабочим документом и заявил о готовности Армении открыть новую мирную эпохуПашинян назвал проект нового Трехстороннего заявления рабочим документом и заявил о готовности Армении открыть новую мирную эпоху
Премьер-министр Армении подтвердил подлинность проекта нового трехстороннего заявленияПремьер-министр Армении подтвердил подлинность проекта нового трехстороннего заявления
Военная прокуратура Севанского гарнизона возбудило уголовное дело по факту пересечения госграницы ВС АР в Гегаркуникской областиВоенная прокуратура Севанского гарнизона возбудило уголовное дело по факту пересечения госграницы ВС АР в Гегаркуникской области
После завершения конфликта с Арменией Азербайджан рассчитывает получить доступ к американскому вооружению - АлиевПосле завершения конфликта с Арменией Азербайджан рассчитывает получить доступ к американскому вооружению - Алиев
Европарламент требует немедленного и безоговорочного освобождения всех армянских военнопленныхЕвропарламент требует немедленного и безоговорочного освобождения всех армянских военнопленных
Россия готова оказать консультативное содействие Азербайджану и Армении в вопросе делимитации и демаркации госграницыРоссия готова оказать консультативное содействие Азербайджану и Армении в вопросе делимитации и демаркации госграницы
Группа граждан у здания правительства требуют от Пашиняна немедленно обнародовать текст документаГруппа граждан у здания правительства требуют от Пашиняна немедленно обнародовать текст документа
МИД РА: ВС Азербайджана должны покинуть суверенные территории АрменииМИД РА: ВС Азербайджана должны покинуть суверенные территории Армении
И.о. главы правительства не уполномочен подписывать документы, касающиеся прав и свобод граждан республики и территориального суверенитета - МарукянИ.о. главы правительства не уполномочен подписывать документы, касающиеся прав и свобод граждан республики и территориального суверенитета - Марукян
Посол: Евросоюз при любых обстоятельствах выступает за сохранение территориальной целостности, как и в этом случаеПосол: Евросоюз при любых обстоятельствах выступает за сохранение территориальной целостности, как и в этом случае
Состоялся телефонный разговор Заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана С.Г.Бердымухамедова с Премьер-министром Республики Казахстан А.У.МаминымСостоялся телефонный разговор Заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана С.Г.Бердымухамедова с Премьер-министром Республики Казахстан А.У.Маминым
Армянский коньяк ARARAT Ani 7 завоевал золотую медаль в ЛондонеАрмянский коньяк ARARAT Ani 7 завоевал золотую медаль в Лондоне
Министры обороны Азербайджана и Беларуси посетили воинскую часть с ракетными комплексами Министры обороны Азербайджана и Беларуси посетили воинскую часть с ракетными комплексами "Полонез"
Мишустин: Создание новых инфраструктурных маршрутов отвечает в целом интересам всех государств Южного КавказаМишустин: Создание новых инфраструктурных маршрутов отвечает в целом интересам всех государств Южного Кавказа
Аппарат президента РА: Армен Саркисян не был вовлечен в процесс предполагаемого к подписанию документаАппарат президента РА: Армен Саркисян не был вовлечен в процесс предполагаемого к подписанию документа
В Национальном собрании должны пройти обсуждения в связи с документом, если они касаются территориальных изменений: Андраник КочарянВ Национальном собрании должны пройти обсуждения в связи с документом, если они касаются территориальных изменений: Андраник Кочарян
"Честь имею" призывает власти РА опубликовать проект, планируемого к подписанию документа, а граждан собраться перед правительством
В Минобороны Армении сообщили об инциденте с участием азербайджанских ВС в ГегаркуникеВ Минобороны Армении сообщили об инциденте с участием азербайджанских ВС в Гегаркунике
Пашинян пообещал поделиться всеми подробностями сегодня вечеромПашинян пообещал поделиться всеми подробностями сегодня вечером
Пол Гаван заверяет: Подготавливаемый доклад в ПАСЕ полностью отразит ситуацию в АрменииПол Гаван заверяет: Подготавливаемый доклад в ПАСЕ полностью отразит ситуацию в Армении
Ущемление прав журналистов или двойные стандарты Минобороны АрменииУщемление прав журналистов или двойные стандарты Минобороны Армении
Европейские дипломаты отправилась в Сюник для ознакомления с ситуацией на местеЕвропейские дипломаты отправилась в Сюник для ознакомления с ситуацией на месте
Омбудсмен: Правительство обязано опубликовать проект документа о делимитации границ Республики АрменияОмбудсмен: Правительство обязано опубликовать проект документа о делимитации границ Республики Армения
Министр экономики Армении исключает возможность уступки территорийМинистр экономики Армении исключает возможность уступки территорий
Политик: Обращение Армении стало для ОДКБ экзаменом на прочностьПолитик: Обращение Армении стало для ОДКБ экзаменом на прочность
Иранист: Иранист: "Зангезурский коридор" - угроза не только Армении, но и Ирану
Блогер Лапшин выиграл иск против Азербайджана в ЕСПЧБлогер Лапшин выиграл иск против Азербайджана в ЕСПЧ
Пашинян считает, что Карабахский конфликт до конца не урегулированПашинян считает, что Карабахский конфликт до конца не урегулирован
Делимитация и демаркация госграницы в равной степени нужны и Армении, и Азербайджану - ПашинянДелимитация и демаркация госграницы в равной степени нужны и Армении, и Азербайджану - Пашинян
Никол Пашинян назвал растиражирование видеоролика, снятого азербайджанскими военными в Гегаркунике, разрушительной деятельностью в тылуНикол Пашинян назвал растиражирование видеоролика, снятого азербайджанскими военными в Гегаркунике, разрушительной деятельностью в тылу
Наира Зограбян покидает ряды ППАНаира Зограбян покидает ряды ППА
ССС обвиняет бывшего вице-премьера Армена Геворкяна в легализации крупных денежных суммССС обвиняет бывшего вице-премьера Армена Геворкяна в легализации крупных денежных сумм
Европарламент: Евросоюзу необходимо провести глубокую переоценку отношений с ТурциейЕвропарламент: Евросоюзу необходимо провести глубокую переоценку отношений с Турцией
Раненные военнослужащие получат возможность трудоустроиться в налоговых органах страныРаненные военнослужащие получат возможность трудоустроиться в налоговых органах страны
Афины: Необходимо уважать территориальную целостность АрменииАфины: Необходимо уважать территориальную целостность Армении
За сутки в Армении подтвердился 191 случай заражения коронавирусом, выздоровело 472 человекаЗа сутки в Армении подтвердился 191 случай заражения коронавирусом, выздоровело 472 человека
Замглавы МИД Армении на консультациях в Москве отметил важность освобождения армянских военнопленныхЗамглавы МИД Армении на консультациях в Москве отметил важность освобождения армянских военнопленных
Пашинян обещает подписать оговоренный документ, если Баку выполнит договорённостиПашинян обещает подписать оговоренный документ, если Баку выполнит договорённости
Около 500-600 азербайджанских военнослужащих находятся на территории Армении - ПашинянОколо 500-600 азербайджанских военнослужащих находятся на территории Армении - Пашинян
Омбудсмен Армении: вопрос защиты и восстановления прав армянских военнослужащих должен решаться в рамках уголовного производстваОмбудсмен Армении: вопрос защиты и восстановления прав армянских военнослужащих должен решаться в рамках уголовного производства
Партия Партия "Блок нацдемократов" примет участие в предстоящих выборах в составе блока "Свободная Родина"
Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу продолжили обсуждение ситуации, сложившейся в результате провокации ВС АзербайджанаВагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу продолжили обсуждение ситуации, сложившейся в результате провокации ВС Азербайджана
Москва и Вашингтон обсудили поиск долгосрочного политического решения конфликта между Арменией и АзербайджаномМосква и Вашингтон обсудили поиск долгосрочного политического решения конфликта между Арменией и Азербайджаном
Марукян призывает Пашиняна не идти на теневые переговоры и не подписывать документы за спиной народаМарукян призывает Пашиняна не идти на теневые переговоры и не подписывать документы за спиной народа
Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Николом ПашиняномСостоялся телефонный разговор Владимира Путина с Николом Пашиняном
Никол Пашинян: Армения не обсуждала, не обсуждает, и не будет обсуждать вопросы в русле  «коридорной» логикиНикол Пашинян: Армения не обсуждала, не обсуждает, и не будет обсуждать вопросы в русле  «коридорной» логики
Айвазян: Проникновение ВС Азербайджана на суверенную территорию Армении представляет прямую угрозу безопасности государства-члена ОДКБАйвазян: Проникновение ВС Азербайджана на суверенную территорию Армении представляет прямую угрозу безопасности государства-члена ОДКБ
Посольство Польши призвало своих граждан, находящихся в Армении избегать посещения  ряда областей РеспубликиПосольство Польши призвало своих граждан, находящихся в Армении избегать посещения  ряда областей Республики
Татоян продолжает настаивать на создании зоны безопасности на границах АрменииТатоян продолжает настаивать на создании зоны безопасности на границах Армении
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Акробатическое представление французского современного цирка пройдет в Ереване и ГюмриАкробатическое представление французского современного цирка пройдет в Ереване и Гюмри
В МИД Индии призвали Азербайджан немедленно отвести войска и прекратить любые дальнейшие провокацииВ МИД Индии призвали Азербайджан немедленно отвести войска и прекратить любые дальнейшие провокации
Зась: В ОДКБ внимательно следят за развитием обстановки в приграничных районах Сюникской области АрменииЗась: В ОДКБ внимательно следят за развитием обстановки в приграничных районах Сюникской области Армении
Генпрокуратура подводит итоги уголовного дела по факту организации и проведения массовых беспорядков в Ереване в ночь на 10 ноября 2020 годаГенпрокуратура подводит итоги уголовного дела по факту организации и проведения массовых беспорядков в Ереване в ночь на 10 ноября 2020 года
Назначен новый и.о. директора Нацпарка <Дилижан>Назначен новый и.о. директора Нацпарка <Дилижан>
Николай Бордюжа: Применение коллективных сил ОДКБ против любого государства - самая крайняя мераНиколай Бордюжа: Применение коллективных сил ОДКБ против любого государства - самая крайняя мера
МО Армении: Азербайджан не явился на переговоры по разрешению ситуации в Сюнике и ГегаркуникеМО Армении: Азербайджан не явился на переговоры по разрешению ситуации в Сюнике и Гегаркунике
Роберт Кочарян высказался по ситуации в Сюнике и Гегаркунике, и решении Еревана обратиться к ОДКБРоберт Кочарян высказался по ситуации в Сюнике и Гегаркунике, и решении Еревана обратиться к ОДКБ
Читать больше



Эксперты
Политик: Отдать контроль над Политик: Отдать контроль над "коридором" сегодня в Армении не готов никто, включая Пашиняна
Дипломат: Москва ведет весьма сложную игру с целью удержаться на Южном КавказеДипломат: Москва ведет весьма сложную игру с целью удержаться на Южном Кавказе
Прогноз: Ереван обратится в СБ ООН, лишь убедившись в бездействии ОДКБ и МосквыПрогноз: Ереван обратится в СБ ООН, лишь убедившись в бездействии ОДКБ и Москвы
Мнение: Азербайджан действиями в Сюнике и Гегаркунике пытается надавить на Армению и Россию для ускорения решения Южного коридораМнение: Азербайджан действиями в Сюнике и Гегаркунике пытается надавить на Армению и Россию для ускорения решения Южного коридора
Аналитик: Франция предоставила Пашиняну пространство для маневраАналитик: Франция предоставила Пашиняну пространство для маневра
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности