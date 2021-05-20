Четверг, 20 Мая 2021 13:42

АрмИнфо.Разблокировка региональных коммуникаций в приоритетах правительства Армении, заявил 20 мая и.о. премьер- министра Никол Пашинян перед началом заседания кабинета министров.

Пашинян напомнил, что с 1992 года Армения находится в состоянии блокады. Вместе с тем, как заверил и.о. главы правительства, вопрос не подлежит обсуждению в рамках "коридорной" логики.

И.о. премьер-министра коснулся также карабахского урегулирования. Обращаясь к тем, кто говорит об окончательном решении карабахской

проблемы (об этом неоднократно заявлял сам Ильхам Алиев.ред.), Пашинян отметил, что международное сообщество все более активно говорит о политическом урегулировании вопроса, что свидетельствует об обратном.

Сам процесс политического урегулирования вопроса будет не из легких, заявил он. При этом, как считает Пашинян, нынешнее руководство Армении имеет необходимую волю и выдержку для того, чтобы пройти весь путь. 'Нужна будет политическая воля, способность брать на себя удары, открытая и транспарентная работа с общественностью, но мы пройдем этот путь",- заверил он, в очередной раз призвав граждан республики не поддаваться на провокации "агентов влияния азербайджанской пропаганды в Армении".