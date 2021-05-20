Четверг, 20 Мая 2021 13:26

АрмИнфо.И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян 20 мая перед началом заседания правительства прокомментировал скандальный видеоролик, снятый азербайджанскими военными в Гегаркуникской области, в котором они издеваются над армянскими солдатами.

Данное видео, вызвавшее широкий резонанс, было опубликовано в соцсетях накануне. На нем видно, как группа азербайджанских военнослужащих издевается над армянским военным и унижает его. Минобороны Армении подтвердило, что инцидент имел место 17 мая - по нему назначено служебное расследование.

По словам и.о. главы правительства, азербайджанская пропаганда публикует 3-5минутный эпизод из 2-3 часовой записи, а агенты азербайджанской информационной войны в Армении публикуют его у себя на страницах, скрывая, что первоисточником являются азербайджанские пользователи. "Невозможно назвать это иначе, чем разрушающая деятельность в тылу", - сказал Пашинян.

Как считает и.о. премьер-министра, если в 21 веке нет правовых механизмов для решения подобных инцидентов, то общество само должно на это отреагировать. "Это неуважение, в первую очередь, в отношении армянского общества", - заявил Никол Пашинян.