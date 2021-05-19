Среда, 19 Мая 2021 17:46

АрмИнфо.И.о министра иностранных дел РА Ара Айвазян на заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ детально представил среду безопасности в Кавказском регионе ОДКБ, сделав акцент на напряженность, созданную из-за проникновения Вооруженных сил Азербайджана в приграничные районы Армении. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

"Проникновение вооруженных сил Азербайджана на суверенную территорию Армении представляет прямую угрозу безопасности, территориальной целостности и суверенитету государства-члена ОДКБ, что является вызовом для Организации Договора о коллективной безопасности", - сказал Айвазян.

Глава внешнеполитического ведомства Армении проинформировал своих коллег о том, что в нынешних условиях актуализируется процедура экстренного реагирования ОДКБ, при которой решаются вопросы запуска соответствующей многосторонней миссии с целью мониторинга и оценки ситуации на местах и выработки предложений для дальнейших мер.

Касаясь нагорно-карабахского конфликта, Айвазян подчеркнул, что применение силы Азербайджаном ни в коем случае не может привести к урегулированию конфликта. По его словам, конфликт должен быть урегулирован исключительно на политико- дипломатической платформе, под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, на основе совместной и всесторонней реализации принципов, разработанных этой посреднической миссией.

Министры иностранных дел государств - участников Организации Договора о коллективной безопасности приняли заявление "Об укреплении Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия". В документе также отмечается, что государства - члены ОДКБ считают недопустимым создание международных механизмов, дублирующих функции КБТО и действующих в обход Совета Безопасности ООН.

Главы МИД ОДКБ приняли также заявление "О сотрудничестве ОДКБ с государствами и международными организациями". В данном заявлении государства - члены ОДКБ говорят о своей заинтересованности в развитии дружественных и взаимовыгодных отношений с третьими странами и международными организация в деле поддержания мира и стабильности в регионе Евразии и подтверждают готовность выстраивать такое сотрудничество на основе общепризнанных норм и принципов международного права, отказа от конфронтации, разрешения мировых проблем исключительно политико- дипломатическими средствами в соответствии с положениями и целями Устава ООН.

На заседании было принято также заявление в связи с продлением срока действия договора между Российской Федерацией и США по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Кроме того, главы МИД стран ОДКБ приняли заявление "О 75-летии приговора Международного военного трибунала в Нюрнберге".