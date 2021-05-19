Среда, 19 Мая 2021 15:14

АрмИнфо.Заместитель министра обороны РА Арман Саркисян отказался комментировать ситуацию на границах республики и призвал журналистов следить за официальной ситуацией.

Так, 19 мая в парламенте, на просьбу журналистом рассказать о ситуации в Сюнике, Саркисян призвал следите за сообщениями и официальными новостями Минобороны.

"Минобороны представляет ситуацию ежедневно, и я попрошу удовлетвориться этим", - заявил Саркисян.

На замечание о том, что он является замглавы МО и может представлять точки зрения данного ведомства, он отметил: "Я знаю, кем являюсь, прошу следить за официальными новостями. МО дает точную информацию. Ориентируйтесь на нее".

Меж тем, в Минобороны РА отметили, что сегодня в 14:00 должны были быть продолжены переговоры по мирному разрешению ситуации, сложившейся на границе в результате провокации ВС Азербайджана, однако, азербайджанская сторона на эти переговоры не пришла. "Несмотря на ранее достигнуты договоренности, азербайджанская сторона не явилась на переговоры", - подчеркнули в МО РА.

Отметим, что 12 и 13 мая ВС Азербайджана незаконно проникли на территорию РА в направлении Сюника и Гегаркуника, продвинулись на 3,5 км и 2 км вглубь страны соответственно, разместили свои подразделения и отказываются покидать территорию. В связи со сложившейся ситуацией Армения обратилась к ОДКБ для оказания содействия в нахождении решения данного вопроса.