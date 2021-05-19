Среда, 19 Мая 2021 15:02

АрмИнфо.Фактическое азербайджанское вторжение на территорию Армении, появление ВС Азербайджан у озера Сев Лич является последствием конкретных геополитических импульсов. Уже сегодня можно с уверенностью отметить, что данный инцидент никоим образом не является локальным приграничным инцидентом. Подобное мнение выразил АрмИнфо депутат парламентской фракции "Мой шаг" Артур Ованнисян.

С 12 мая ВС Азербайджана углубились на территорию Армении до 3,5 километров с целью установить контроль над озером Сев Лич. 13 мая Ереван официально обратился в этой связи за помощью к ОДКБ. А 14 мая и.о. премьер-министра Никол Пашинян обратился за помощью лично к президенту России Владимиру Путину. По последним данным, в результате переговоров диверсанты отошли на 2 километра, однако, их часть продолжает оставаться на территории Армении.

Сегодня - утром 19 мая, Министерство обороны Армении распространило заявление, в котором выразило надежду на благоприятное завершение переговоров и урегулирование ситуации вокруг озера Сев Лич мирным путем. Одновременно МО подчеркнуло, что в случае отсутствия решения проблемы в разумные сроки, ВС Армении оставляют за собой право разрешить проблему иными путями, в том числе посредством силового варианта.

"Известно, что территория Армении, на которой на данном этапе все еще находятся азербайджанские военные, в коммуникационном плане полностью подконтрольна ВС Армении. Таким образом, при желании наши военные вполне могут вывести азербайджанцев с нашей территории силой. Однако, с учетом большей глубины данной проблемы и наличия в этой проблеме геополитической компоненты, нам необходимо просчитывать и учитывать и все возможные последствия подобного шага", - подчеркнул он.

С учетом же текущих армейских реформ, руководству Армении, на взгляд парламентария, в первую очередь необходимо действовать в направлении разрешения данной, созданной Баку ситуации, исключительно посредством дипломатических и политических каналов. В этом свете, Ованнисян выделил задействование Ереваном возможностей ОДКБ и механизмов союзного договора между Арменией и Россией с целью решения проблемы в данных рамках. Что, по его словам, уже принесло определенные результаты и, как ожидается, поставит на ней окончательную точку.

При этом, парламентарий отнюдь не исключает продолжения азербайджанских провокаций и в случае - после разрешения кризисной ситуации у Сев Лича. Свидетельством подобного прогноза он считает резко возросшие после прошлогодней войны аппетиты союза Алиев-Эрдоган, что позволяет азербайджанскому президенту постоянно предъявлять Армении новые, агрессивные, территориальные претензии.

"Подобная политика тандема преследует цель оказания на Армению как можно большего давления. Однако, здесь я хотел бы выделить четкий, адресный отклик международного сообщества в ответ на очевидную агрессию Азербайджана в отношении Армении. Сегодня всем очевидно, что азербайджанские военные находятся не на спорной территории, а на суверенной территории Республики Армения. И это доказывают все имеющиеся в обороте географические карты", - подытожил парламентарий.