Среда, 19 Мая 2021 15:01

АрмИнфо. Госдепартамент США рекомендует своим гражданам воздерживаться от поездок в Армению, Азербайджан и Нагорный Карабах.

Так, в сообщении Госдепа в разделе о рекомендациях к путешествиям повышен уровень предупреждения для путешественников в Армению до самого высокого (красного) и гражданам США рекомендуется воздержаться от путешествий в Армению и Нагорный Карабах.

В качестве причины отмечается коронавирус, но в предупреждении говорится и о приграничной напряженности. В частности, рекомендуется не посещать Нагорный Карабах и прилегающие территории, так как правительство США на этот момент не может предпринять меры безопасности для своих граждан, посетивших Карабах.

"Соблюдайте осторожность на дорогах у границы Армении с Азербайджаном. Имейте в виду, что некоторые участки дороги могут пересекать международные границы без предварительного уведомления. Дороги могут контролироваться контрольно- пропускными пунктами или закрыты для путешественников без предварительного уведомления", - говорится в сообщении Госдепа США. Аналогичного характера предупреждение размещено и для визитов в Азербайджан, однако напоминается и об угрозе терроризма. "В Азербайджане давно существует риск нападения со стороны террористических группировок, которые продолжают замышлять возможные теракты в Азербайджане.

По этой причине избегайте ненужных поездок на азербайджано-иранскую границу. Террористы могут атаковать без предупреждения или практически без предупреждения, нацеливаясь на туристические места, транспортные узлы, рынки, торговые центры, объекты местного самоуправления, отели, клубы, рестораны, места отправления культа, парки, крупные спортивные и культурные мероприятия, образовательные учреждения, аэропорты и другие общественные места", говорится в сообщении Госдепа США.