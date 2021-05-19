Среда, 19 Мая 2021 15:00

АрмИнфо.Европейский парламент на пленарном заседании 19 мая в своем докладе по Турции подтвердил свой призыв к признанию Геноцида армян.

Как сообщает пресс-служба посольства Армении в Бельгии, Турции также настоятельно рекомендуется воздерживаться от антиармянской пропаганды и языка вражды, и полностью соблюдать свои обязательства по защите армянской культуры. В отчете также содержится несколько ссылок на негативную роль Турции в нагорно- карабахском конфликте.

"В частности: осуждается тот факт, что Турция вместо того, чтобы призвать к прекращению боевых действий и возобновлению мирных переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ, безоговорочно поддержала военные действия Азербайджана, способствовать их продолжению, прибегая тем самым к провокационной риторике, тем самым, способствуя эскалации напряженности, а не ее снижению.

Осуждается переброска иностранных боевиков из Сирии и других мест в Нагорный Карабах, что подтверждают страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

Турции еще раз настоятельно рекомендуется воздерживаться от любых действий или риторики, которые могут привести к эскалации напряженности на Южном Кавказе, и способствовать международному диалогу или мирному процессу в рамках Минской группы ОБСЕ.

Решительно осуждается переброска боевиков, наемников из джихадистских групп с Севера Сирии в Ливию и зону нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении.

Кроме того, Европарламент призывает Турецкое правительство поддержать всеобъемлющее законодательство, запрещающее дискриминацию в отношении прав этнических и религиозных меньшинств, проживающих в Турции, в том числе граждан армянского происхождения, христиан.

"Призывает ЕС и страны-члены ЕС изучить возможность включения экстремистского движения "Серые волки" в список террористических организаций Евросоюза и запретить деятельность его отраслевых структур в странах ЕС; внимательно следить за их деятельностью, противодействовать их возможному влиянию, которое представляет собой угрозу, особенно для граждан армянского, курдского и греческого происхождения, для любого человека, которого организация считает диссидентом", - приводит текс заявления Европарламента посольство Армении, при этом сообщая, что голосование по полному отчету состоится сегодня вечером.