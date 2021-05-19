Среда, 19 Мая 2021 14:37

АрмИнфо.Отдать контроль над "коридором", который так последовательно и яростно требует Ильхам Алиев, сегодня в Армении не готов никто, включая Никола Пашиняна. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель Консервативной партии Армении Микаэл Айрапетян.

"С великой долей вероятности могу предположить, что в реальности Москва дала туркам и азербайджанцам несколько большие обещания, чем это было зафиксировано в трехстороннем заявлении от 9-го ноября прошлого года. И эти обещания Россией все еще не выполнены, хотя Москва и стремится это сделать. И, судя по всему, речь идет о передаче контроля над т.н. "Зангезурским коридором", - заметил он.

Данный коридор, согласно политику, нужен всем. Включая, в принципе, саму Армению. Весь вопрос, на его взгляд, упирается в требования Баку и Анкары о передаче контроля Арменией над данным коридором. И вот здесь возникает новый вопрос - будут ли этот контроль осуществлять русские или же турки или же его вообще будут контролировать азербайджанцы. Что рождает последний, причем во всех смыслах, вопрос - теряет или не теряет Армения суверенитет над территориями, по которым будет проходить предполагаемый коридор.

С учетом перспективы исхода населения Агарака и даже Мегри в случае передачи контроля над коридором любым иностранным силам, подобный документ, согласно Айрапетяну, сегодня не решается подписать даже действующий премьер Пашинян. Что рождает все новые и новые попытки давления на Армению. И как следствие деструктивного вмешательства в предвыборные процессы и в сам процесс внеочередных парламентских выборов в стране.

Подобные попытки, заинтересованных в коридоре, внешних акторов, по прогнозам политика, чреваты новыми вызовами и проблемами. В период же фактического безвластия в Армении - до формирования нового парламента и правительства, возможно все. Причем, вся эта ситуация самым негативным образом скажется на границах Армении. По оценкам Айрапетяна, обеспечив собственное военное присутствие в Арцахе за счет Армении, теперь Москва стремится затянуть в собственные интеграционные проекты Азербайджан. Опять-таки за счет Армении.

Именно эту цену Алиев, согласно Айрапетяну, затребовал от Москвы за членство в ЕАЭС. И по его прогнозам, в случае выполнения всех условий российско-турецких договоренностей, в том числе по созданию пресловутого коридора, противиться членству Азербайджана в ЕАЭС Алиев уже не будет. При этом, согласно политику, если вдруг Россия и Турция все-таки не договорятся, Азербайджан здесь всего лишь марионетка, возможно все, возможен и обратный сценарий.

"Но все это проблемы Азербайджана. Наша проблема в том, что заплатив за все эти прожекты огромную цену, мы не получили ровным счетом ничего. Грузия в 2008-м также заплатила Абхазией и Южной Осетией, но взамен Грузия получила свободу. Именно свободу и сегодня перед ней открыты двери в цивилизованный мир. Именно поэтому, заплатив Арцахом и самое главное тысячами жизней, Армении необходимо было незамедлительно инициировать выход из того же ОДКБ, уход из зоны российского влияния. Чего трусливой и назначенной Москвой властью по вполне понятным причинам сделано не было", - подытожил Айрапетян.