Вторник, 18 Мая 2021 18:43

АрмИнфо. Лауреатом литературной премии, учрежденной Европейским Союзом в рамках программы Creative Europe, в Армении стал писатель Арам Пачян со своим последним романом PF. Об этом заявил в рамках онлайн мероприятия EUPL (Europian Prize of Literature) председатель комитета жюри в Армении Армен Оганян.

Отметим, что в шорт-лист литературной премии ЕС попали также следующие армянские писатели: Арам Аветис (<Когда крысы умели читать>), Лусине Харатян (<Тупик незабудки>), Анаит Саркисян (<Ано>) и Овик Афян (<Красное>).

По словам председателя жюри, чтобы попасть в список номинантов книга должна быть как минимум второй, а максимум четвертой работой литератора, опубликованной за последние два года. В одном из последних интервью Арам Пачян говорил, что участие Армении в данной программе уже является серьезной победой для отечественной литературы, которая долгое время была фактически в изоляции. <Я считаю, что мы являемся частью европейской культуры, но политически долгое время были отделены от нее. А теперь, образно говоря, мы возвращаемся в семью, в традиции европейской литературы>, - отметил писатель. Напомним, что литературная деятельность Арама Пачяна началась в 2010 году с публикации романа <Робинзон>, которая переиздавалась несколько раз, в том числе на украинском, английском языках. Следующей работой Пачяна стал роман <До свидания, птица> (2012), который также переиздавался несколько раз, в том числе на болгарском, французском, английском языках, за чем последовал сборник рассказов <Океан> (2014), который переиздавался дважды. Последней книгой литератора стал роман <PF> (2020), который и удостоился литературной премии ЕС.

Стоит отметить, что Армения присоединилась к программе Creative Europe в 2018 году и в порядке ротации смогла принять участие только в 2021 году. В этом году в рамках программы ЕС Creative Europe номинировались более 50 работ из 14 стран мира (Албании, Армении, Болгарии, Исландии, Латвии, Мальты, Молдовы, Нидерландов, Португалии, Сербии, Словении, Туниса, Чехии и Швеции).

Литературная премия Европейского Союза была учреждена в 2009 году. Премия финансируется и учреждается программой Европейского Союза в области культуры и координируется специальным консорциумом, который состоит из представителей Европейской федерации книготорговцев, Европейского Совета писателей и Федерации европейских издателей. Консорциум создает национальное жюри и организует церемонию награждения. Премия вручается в три этапа, по одному этапу в год. Каждый раз объявляется 11 или 12 победителей. Так, за три года объявляется победитель в каждой из 37 стран, входящих в ЕС. Каждый победитель получает 5 000 евро, а также осуществляется финансовая поддержка в переводе книги на другие языки и ее продвижение.

Кроме того, Литературная премия ЕС ежегодно выпускает антологию, в которой представлены отрывки из произведений лауреатов, как на оригинальном языке, так и на английском или французском языках. За всю историю существования программы ЕС, в рамках грантовой программы, обеспечил переводы на английский и французский языки более 1300 произведений.