Вторник, 18 Мая 2021 18:17

АрмИнфо.С 14 июня текущего года авиакомпания <Bees> начнёт выполнять рейсы по направлению Одесса -Ереван- Одесса.

Как сообщает ЗАО <Международные аэропорты Армении>, рейсы будут осуществляться с частотой 2 разa в неделю - по понедельникам и пятницам.

По вопросам о приобретении и наличии авиабилетов, а также для получения дополнительной информации советуем связаться с авиакомпанией.