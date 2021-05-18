Вторник, 18 Мая 2021 15:06

АрмИнфо.Германия намерена реализовывать в Сюникской области Армении Программу малых грантов.

Так, согласно сообщению посольства Германии в РА, последствия последней войны в зоне нагорно-карабахского конфликта особенно ощутимы в Сюникской области РА.

"Исходя из этого, в этом году основным бенефициаром Программы малых грантов будет Сюник. На прошлой неделе, во время наших визитов в Капан, Горис и Сисиан мы ознакомились с многообещающими проектами: от распределения дров для нуждающихся жителей приграничных сел до ремонта Детского центра Хознавара", - сообщили в посольстве Германии.

Стоит заметить, что накануне ЕС сообщил о выделении дополнительных средств в размере 10 млн евро для оказания содействия лицам, пострадавшим от карабахского конфликта.