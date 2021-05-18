Вторник, 18 Мая 2021 13:50

АрмИнфо. Заместитель министра иностранных дел РА Артак Апитонян принял Оуэна Мерфи - руководителя основного состава наблюдательской миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, которая будет проводить мониторинг предстоящих в Армении 20 июня внеочередных парламентских выборов.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Апитонян назвал ценной роль наблюдательской миссии БДИПЧ/ОБСЕ в ходе мониторинга выборов и выразил удовлетворение сотрудничество со структурой в электоральных

процессах.

Артак Апитонян подтвердил готовность Армении провести честные и прозрачные выборы в соответствии с Европейскими стандартами.

Напомним, что премьер-министр РА Никол Пашинян в марте текущего года, на фоне внутриполитического кризиса в стране в связи с плачевными результатами войны в зоне нагорно-карабахского конфликта, после консультаций с парламентскими силами, объявил о проведении в стране 20 июня внеочередных парламентских выборов.

НС РА 10 мая силой закона было распущено, после того, как во второй раз не выбрало нового премьера. В тот же день президент РА Армен Саркисян подписал указ о проведении в стране 20 июня выборов.