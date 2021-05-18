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АрмИнфо. Секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян в ходе телефонного разговора с коллегой из Таджикистана, председателем Комитета секретарей Совета безопасности ОДКБ Насруллом Махмудзодом проинформировал последнего о текущей ситуации на армяно-азербайджанской границе.
Как сообщает пресс-служба Совбеза РА, Насрулло Махмудзода отметил важность решения вопроса мирным путем, выразив готовность содействовать реализации предусмотренных в рамках ОДКБ механизмов для решения вопроса.
Армен Григорян указал важность использования площадки предстоящего 19 мая заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ для обсуждения этого вопроса.
Он также подчеркнул, что требования азербайджанской стороны не имеют под собой фактических оснований, и с этой точки зрения важность скорейшего и полного вывода азербайджанский войск с этих территорий.
В свою очередь Насрулло Махмудзода добавил, что президент Таджикистана, председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ Эмомали Рахмон уже дал соответствующие поручения для всестороннего обсуждения вопроса на заседании СМИД ОДКБ.
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