Вторник, 18 Мая 2021 12:40

АрмИнфо. В рамках оперативно-розыскных мероприятий, проводимых правоохранителями, 17 мая сотрудники Полиции Армении, выявили и задержали, находящегося в розыске 57-летнего жителя Еревана Гагика Бегларяна.

Согласно сообщению полиции РА, Бегларян прибыл в аэропорт "Звартноц" самолетом, выполняющим рейса Москва-Ереван.

В ведомстве также напомнили, что Бегларян находится в розыске с 23 марта 2020 года. Ему инкриминируются деяния, предусмотренные ст. 179 УК РА (присвоение или растрата) и ст. 308 УК РА (злоупотребление

служебным положением). Он был доставлен в СНБ РА. В качестве меры пресечения был избран арест.

Отметим, Гагика Бегларяна (известный в народе как "Черный Гаго" - ред.) с 16 июня 2012 по 20 сентября 2016 года занимал пост министра транспорта и связи Республики Армения в команде третьего президента РА Сержа Саргсяна. До этого, в период 2009 по 2010 гг был мэром города Ереван.