Понедельник, 17 Мая 2021 17:51

АрмИнфо.Россия готова содействовать Армении и Азербайджану в проведении работ по демаркации границы. Об этом 17 мая заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе брифинга.

"Что касается ситуации на армяно-азербайджанской границе, то азербайджанская сторона после того как этот инцидент произошел, сделала заявление объясняя произошедшее недоразумением и самое главное отсутствием границы, которая была бы делимитацией, делимитацией. Там никто никогда этим не занимался", - сказал Лавров, при этом отметим, что российская сторона предложила сторонам начать этом процесс и предложила свою помощь в этом вопросе.

По словам главы МИД РФ, российская сторона готова оказать содействие Еревану и Баку и в предоставлении картографического материала, и консультационных услуг.

"Ни одного выстрела не было произведено, никаких стычек не происходило. Сели и стали спокойно договариваться, как эту ситуацию разрядить. Попросили нас содействия. Наши военные такое содействие оказали. Договоренность достигнута, я не вижу никаких, поводов для нагнетания эмоций в этом спокойно регулируемой вопросе", - заключил глава МИД РФ.

Отметим, что 12 и 13 мая ВС Азербайджана незаконно проникли на территорию РА в направлении Сюника и Гегаркуника, продвинулись на 3,5 км и 2 км вглубь страны соответственно, разместили свои подразделения и отказываются покидать территорию. В связи со сложившейся ситуацией Армения обратилась к ОДКБ для оказания содействия в нахождении решения данного вопроса.

Согласно информации, циркулируемой в СМИ в результате переговоров, завершившихся накануне вечером и которые проходили при непосредственном участии главы миротворческого контингента РФ в Арцахе Рустама Мурадова, стороны договорились практически о выводе всех азербайджанских военных с территории РА. Однако, у Сев лич (Черное озеро) в Сюникской области РА пока временно остается один совместный азербайджано-армянский пост. Переговоры должны продолжиться в ближайшие дни.

Сегодня и.о. премьер-министра РА Николай Пашинян коснувшись ситуации, сложившейся в результате данных действий Азербайджана вместо поиска решения проблемы, вновь начал искать виновных. Он в очередной раз подчеркнул, что ВС Азербайджан должны покинуть территории Армении, и добавил, что сложившейся ситуация кризисная и чревата риском новой эскалации.