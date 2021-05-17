Понедельник, 17 Мая 2021 14:26

АрмИнфо.Традиционно присоединяясь к международной инициативе «День/Ночь музеев», музей ARARAT в этом году дополнил формат мероприятия, пригласив посетить ряд музеев столицы. Подобная инициатива проводилась с целью повысить интерес к армянским музеям, помогая раскрывать новые грани нашего самосознания и наследия.

В рамках мероприятия был организован пресс-тур в музей Народных искусств имени Ованнеса Шарамбеяна, музей-институт Комитаса (выставка «От Комитаса до Комитаса») и Национальный музей-институт архитектуры имени Александра Таманяна (Выставка «Голос и аромат камня», приуроченная к 120-летию Ованнеса Маркаряна), где представлены разные форматы диалога между искусством и посетителем: от классической экскурсии до интерактивных бесед.

Сегодня основу коллекции музея Народного искусства имени Ованнеса Шарамбеяна составляет 10 тыс. экспонатов, что являются произведениями художественной обработки дерева, металла, камня, ювелирного и гончарного искусства, ковров и карпетов, вышивки и кружев, работы художников-самоучек. Особое место в коллекции занимают дары армян диаспоры. Большинство экспонатов Центра - высокохудожественные произведения, представляющие народное искусство почти всех историко - этнографических регионов Армении, охватывающие различные этапы его развития.

Выставка «Голос и аромат камня» в музее институте архитектуры им. Таманяна открылась по случаю 120-летнего юбилея выдающегося архитектора, заслуженного деятеля искусств Армянской ССР Ованнеса Маркаряна. На выставке представлены эскизы и фотографии работ автора, где особой уникальностью отличаются здания Ереванского коньячного завода и Дома радио, эскизы и фотографии которых занимают немалый уголок выставки. Здесь представлены также проекты санаториев Арзни, генеральный план Цахкадзора, эскизы канатной дороги Еревана и др.

Выставка «От Комитаса к Комитасу» а Ереванском музее-институте Комитаса представлена 30 работами великого армянского скульптора-монументалиста Ара Арутюняна, которая помимо различных вариаций скульптур, включает также эскизы и графические рисунки. Экспозиция будет действовать до 1 июня.

«Выбор подобного формата мероприятия именно в этом году не случаен. Рассматривая музеи, не только как места хранения, исследования и представления искусства, мы пришли в некотором смысле к достаточно очевидной мысли о том, что в самые, пожалуй, эмоционально сложные времена именно музеи могут помочь найти ключ к лучшему познанию самих себя, ценить прошлое, переосмыслить настоящее, и, наконец, рефлексировать и вдохновляться. И поскольку Музей ARARAT является членом Международного совета музеев, мы инициировали подобную программу именно в канун «Дня/Ночи музеев» как своеобразное напоминание о том, насколько интересно и насыщенно можно провести время в этот прекрасный день»,- отметила менеджер по коммуникациям Ереванского коньячного завода Заруи Сарибекян.

Мероприятие завершилось в культовом баре Феникс, где участники мероприятия за бокалом ARARAT Coffee в формате искренних бесед обменялись впечатлениями.

Отметим, что в 1998 году Ереванский Коньячный Завод вошел в международную компанию Pernod Ricard (Перно Рикар), мирового лидера в сфере премиального алкоголя. Легендарные армянские коньяки АРАРАТ производятся на Ереванском Коньячном Заводе по традиционной технологии, основы которой были заложены еще в 1887 году братьями Василием и Нерсесом Таирянц.

При создании коньяков используется только высококачественный армянский виноград эндемичных сортов и кристально чистая родниковая вода. Драгоценные коньячные спирты АРАРАТ выдерживаются в бочках из векового кавказского дуба, изготовленных в собственной бондарной мастерской завода.